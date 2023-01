Západní okruh

V neděli 19. února 2023 se otevře automobilové dopravě Západní okruh Plzně, jedna z nejnáročnějších staveb posledních let na Plzeňsku. Propojuje největší městské sídliště na Severním předměstí s průmyslovou zónou na Borských polích a ulehčí tím dopravně přetížené metropoli. Umožní také rychlejší spojení od dálnice do Plzně a dále na sever. Náklady na celý projekt vyšly na 2,3 miliardy korun a financovaly jej Plzeňský kraj a město Plzeň. Stavba měla být původně dokončena už na konci minulého roku, ale kvůli válce na Ukrajině a odjezdu ukrajinských dělníků, kteří odjeli pomáhat do své vlasti, se termín dokončení musel posunout. „Stavba byla náročná hlavně svým rozsahem. Zkomplikovaly ji i potíže s nedostatkem a cenami stavebního materiálu, ať už šlo o ocel asfalt, pryskyřici nebo izolační materiály,“ uvedl hlavní stavbyvedoucí Matěj Brož ze společnosti Berger Bohemia, která společně s Metrostavem Západní okruh stavěla.

Od kruhového objezdu na Košutce u Globusu ke kruhovému objezdu na Borských polích u Makra dosahuje délka Západního okruhu přes 6 kilometrů a součástí jeho realizace byla mimo jiné náročná stavba monumentální dvoupruhé estakády v délce 1,2 kilometru přes údolí řeky Mže. Zátěžovými testy prošla úspěšně v listopadu loňského roku.

TechTower

Technologický park TechTower vyrůstá na místě bývalého plzeňského pivovaru Světovar v Plzni-Slovanech. Jde o jednu z největších investic města Plzně za poslední roky, náklady na jeho realizaci dosáhly téměř tři čtvrtě miliardy korun. Oficiální otevření tohoto ojedinělého technologického centra je naplánováno na 1. únor 2023 a jeho prostory budou sloužit podnikatelům z řad startupů i už fungujících společností, které se zabývají moderními technologiemi – například virtuální a rozšířenou realitou, 5G sítěmi, roboty, aplikačním vývojem apod. K dispozici jsou jim prototypové dílny, laboratoře nebo vodní nádrž o hloubce deseti metrů pro testování podvodních robotů.

Rekonstrukce Hlavního vlakového nádraží

Budova hlavního vlakového nádraží patří k architektonickým dominantám Plzně. V plném proudu je její kompletní rekonstrukce, jejíž cena je přibližně 667 milionů korun. Cílem je vrátit památkově chráněné stavbě architektonickou kvalitu a vnést život do nevyužívaných prostor. Nejvýraznější změna se uskuteční v horní hale, která se kromě místa na čekání stane i plnohodnotnou obchodní pasáží. Cestující se však mohou těšit i na restauraci na samotném nástupišti s výhledem na vlaky a na nový centrální prostor pokladen ve spodní hale. Ta by měla být otevřená už v dubnu nebo květnu tohoto roku. Celková rekonstrukce nádražní budovy, která začala v květnu 2021, by pak měla trvat až do konce roku 2023.

Rekonstrukce tramvajové vozovny PMDP

Modernizace tramvajové vozovny v Plzni -Slovanech se chýlí ke konci. Do zkušebního provozu je již předána hala oprav a údržby se zabudovanou myčkou tramvají a moderním podúrovňovým soustruhem na obrábění ojetých kol tramvají. Kompletní modernizace za 1,7 miliardy korun skončí v únoru tohoto roku, kdy dojde k předání provozně administrativní budovy s parkovištěm. Vozovna tramvají je navržená v konceptu modrozelené infrastruktury na principu odpovědného nakládání s dešťovou vodou. Projekt zahrnuje i zelenou střechu o ploše 13,5 tisíce metrů čtverečních, myčku a závlahový systém svislých ozeleněných částí budov.

Retenční nádrž Vinice

Retenční nádrž na Vinicích je klíčovou stavbou pro dokončení severozápadního okruhu Plzně. Její výstavbu za 1,7 miliardy korun zahájila Vodárna Plzeň v létě 2020 a dokončena byla v říjnu 2022. V oblasti Vinic a Sylvánu vznikla možnost připojit se na dosud přetěžovanou kanalizační síť v době silných srážek, kde byl do té doby vyhlášen stop stav. Mezi stavebně nejsložitější objekt patřila samotná železobetonová monolitická podzemní nádrž, na kterou bylo nutné použít přes 460 tun výztuže a 3200 metrů krychlových betonu. Součástí projektu bylo i zkapacitnění spojné kanalizační šachty v Karlovarské ulici. Na ně pak navázaly terénní a sadové úpravy.

