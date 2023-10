V Plzni vzniká v posledních letech množství zajímavých developerských projektů. Vybrali jsme pět nejzajímavějších, které zaujmou velikostí, lokalitou, architekturou nebo historií místa.

Jedním z takových projektů je výstavba bytů a moderního nákupního centra v místě nikdy nezkolaudovaného objektu Carimexu známého jako „Skleněné peklo“. Developer, společnost InterCora, zde hodlá vybudovat nejen obchodní centrum, ale i bytové domy.

„Máme už hotový projekt pro první etapu, a pokud vše půjde dobře, na jaře příštího roku bude „Skleněné peklo“ minulostí a nahradí ho nové OC Úslava,“ uvedl Ivan Hlaváček, jednatel a spolumajitel společnosti InterCora, která je hlavním investorem projektu. Noví vlastníci chtějí v lokalitě, jež kompletně zrevitalizují, vybudovat nejprve obchodní a administrativní objekty, ve druhé etapě pak bytové domy. Ty by měly nabídnou skoro 200 bytů a kanceláře.

Zajímavou lokalitu pro bydlení nabízí developerský projekt společnosti BC Real s názvem Byty Borský park. Vznikne zde 62 bytů různých velikostí s terasou a většinou i sklepními prostory. Díky své zelené fasádě by celý čtrnáctipatrový bytový komplex měl zapadnout do okolní zástavby a propojit ji s blízkým Borským parkem. Díky blízkosti parkové zeleně, nedaleké Litické přehrady a občanské vybavenosti, bude bytový komplex patřit svým umístěním mezi nejatraktivnější lokality v Plzni. „Chodím okolo stavby každý den, bydlím kousek odtud. Vizualizaci jsem neviděl, ale už nyní to vypadá zajímavě. Snad to nijak neovlivní zatím klidné bydlení tady u parku,“ uvedl dvaašedesátiletý Plzeňan Jaroslav. Stavba komplexu Byty Borský park by měla být hotová do konce listopadu příštího roku.

Stejný developer pak dokončuje ambiciózní projekt Nová Papírna v širším centru Plzně. Nachází se, jak název napovídá, v areálu bývalé Papírny, kde celé více než 12 hektarové území nyní prochází citlivou revitalizací. Zrekonstruovaný historický areál nabídne více než 1500 nových bytů a kompletní zázemí pro celou obytnou čtvrť. Moderní prostory určené pro obchody a služby budou k dispozici v přízemních podlažích rezidenčních domů. Moderní čtvrť bude kompletně průchozí a nově také spojí Papírenský park s ulicí Cyklistickou vedoucí podél řeky. K nastěhování by pak nové byty měly být připravené od konce dubna příštího roku.

V březnu 2021 začala investiční společnost Trigema s výstavbou svého třetího rezidenčního projektu v Plzni. Výstavba sedmi bytových domů o šesti podlažích byla v mladé plzeňské čtvrti Skvrňany dokončena na jaře roku 2023. V rámci nového areálu vzniklo na ploše téměř 10 000 metrů čtverečních 203 bytů o dispozicích od 1+kk až po velkorysé 4+kk. Většina jednotek je vybavena balkóny, lodžiemi, terasami a sklepy. V nabídce jsou i plně vybavené byty připravené k okamžitému nastěhování bez nutnosti dalších investic do vybavení bytu.

„Aktuálně je bydlení ve Skvrňanech z 90 procent vyprodáno, v nabídce je z původních více než 200 bytů dostupných dvacet bytových jednotek,“ říká Tereza Chudek ze společnosti Trigema. Byty by měly být dokončené a připravené k nastěhování koncem června příštího roku.

Ve výstavbě bytových domů nezahálí ani samotné město Plzeň. Nový dům s více než 60 byty o dispozici 2+kk a 3+kk připravuje město Plzeň na náměstí Emila Škody. Objekt dotvoří a uzavře stávající blok domů, přičemž se stane součástí východní strany nového náměstí Emila Škody. Jde o lokalitu v blízkosti centra města, která autobusové nádraží a okolí promění v plnohodnotnou městskou čtvrť s byty, obchody, kancelářemi. „Naším cílem je využívat městské pozemky pro tvorbu nájemního bydlení pro občany, kteří nedosáhnou na vlastní byt. V tomto případě navíc pomůžeme revitalizovat lokalitu, která se bude do budoucna rozvíjet v kvalitně urbanizovanou čtvrť s dostatkem zeleně a veřejných prostorů,“ přibližuje projekt technický náměstek primátora města Plzně Pavel Bosák. Podle studie má nový dům navržená dvě podzemní podlaží s parkovacími stáními a šest nadzemních pater se sedmým ustupujícím patrem. Střecha bytového domu je řešena jako zelená, má mít vliv na zlepšení mikroklimatu, zachytávání prachu a nečistot z ovzduší či snížení hluku v zástavbě.