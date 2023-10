Tomáš Čermák, který se vyhýbá vězení za propagaci terorismu, v den oslav vzniku samostatného československého státu zveřejnil na Facebooku skrze profil Pavla Zítka video, na kterém se snaží vyvolat dojem, že se nachází v Rusku. Vyhrožuje také českým politikům i dalším lidem.

Tomáš Čermák u Krajského soudu v Plzni, 27. 3. 2023 | Foto: Deník/Václav Havránek

Tomáš Čermák z Holýšova na Plzeňsku by si měl odpykávat 5,5 roku ve vězení za propagaci terorismu. Té se dopustil podněcováním k útokům na politiky v době covidu. Čermák však do vězení nenastoupil a policii uniká.

Na sobotním videu, které na Facebook nahrál jeho kamarád a dezinformátor Pavel Zítko, se opět opírá do českých politiků, kterým na videu vyhrožuje. "Chci abyste věděli, že jsem naprosto v pořádku. Nebudu vám říkat, přesně na jakym místě jsem, chci abyste to poznali tady z těch obrázků, co mam na sobě," říká Čermák a ukazuje přitom na ruskou vlajku a rudé třičko se srpem a kladivem s nápisem CCCP. Následují útoky na ministra vnitra Víta Rakušana. "Neumíš ani zavírat, pořádně do kriminálu," zazní ve videu. "Chci vám všem vzkázat, všem vlastizrádcům, že budete pěkně potrestání," pokračuje Čermák. V závěru od něj zaznívají slova "Do zbraně, postavte se na odpor … Sláva Rusku, sláva Československu."

Na video regovala policie. "V pátrání po Tomáši Čermákovi pokračujem. Zabýváme se zároveň i informacemi ve virtuálním prostředí včetně výroků uvedených ve videu," řekla mluvčí policie Pavla Burešová.

"Je pozoruhodné, že někdo, kdo si stěžuje na údajnou nesvobodu v Česku, spatřuje vzor v zemi, kde se válce nesmí říkat válka, kde kritizovat armádu je vlastizrada a kde nepohodlní lidé buď padají z oken, nebo s nimi padají letadla," reagoval na síti X (dříve Twitter) na Čermákovo video ministr vnitra Vít Rakušan.