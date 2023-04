Levý jízdní pruh zůstane uzavřen do 11. dubna, řidiči tak budou moci využívat při jízdě do centra pouze pravý jízdní pruh. Práce se nedotknou křižovatky s Jateční ulicí. Oprava pravého jízdního pruhu bude ve stejném úseku jako v případě levého následně probíhat od 17. do 25. dubna.