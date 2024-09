Antonín Hříbal dnes 06:32

Manětínská oblast tmavé oblohy slaví už 10 let od svého založení. A tak se astronomové a ti, kdo obdivují krásy noční oblohy setkali v Manětíně, a bylo se nač koukat a co obdivovat. Astronomové také upozornili na světelné znečišťování, které nejen že kazí až znemožňuje pozorování hvězdné oblohy, ale v podstatě i škodí přírodě. Do Manětína dorazili také hvězdáři z Brna a přivezli pětimetrový nafukovací a svítící globus zeměkoule.