Nadcházející víkend přinese první z Plzeňských filmových večerů, výlet historickým autobusem po stopách těžby uhlí, Keltský den na Radyni, Rock and Roll den se srazem amerických aut v Plasích či Borůvkové odpoledne v Nebílovech. Do středověku se vrátí lidé na hradě Opálka, v Klatovech budou soutěžit parašutisté, v Myslovicích, v Horšovském Týně a ve Víchově se koná pouť a v Nezdicích neckyjáda.

Keltský den na Radyni | Foto: Deník/Filip Nekola

PLZEŇSKO

Filmové večery začnou v Meditační zahradě

Kdy: pátek 21. července od 20.30

Kde: Meditační zahrada v Plzni-Doudlevcích

Za kolik: 135 korun

Proč přijít: V pátek večer se uskuteční první projekce letošních Plzeňských filmových večerů. Dějištěm jedné z této akcí bude poprvé Meditační zahrada, kde bude promítnut film Muž, který stál v cestě. Zachycuje strhující příběh lékaře a politika Františka Kriegla, který jako jediný nepodepsal Moskevský protokol, dokument, jenž znamenal souhlas s okupací Československa v roce 1968. Projekce začíná ve 21 hodin, od 20.30 bude možné se zúčastnit komentované prohlídky zahrady.

Po stopách těžby uhlí

Kdy: neděle 23. července od 10.00

Kde: odjezd z parkoviště Rychtářka

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Na zážitkový výlet historickým autobusem ŠKODA 706 RTO – KAR po stopách těžby uhlí na Plzeňsku se mohou vydat zájemci v rámci Industry Open v neděli v 10 hodin. Seznámí se s možná trochu skrytými pozůstatky po těžbě v krajině kolem Nýřan a navštíví Hornické muzeum ve Zbůchu. Výlet je zhruba na 4 hodiny, autobus odjíždí z parkoviště ve Štruncových sadech vedle parkovacího domu Rychtářka. Vstupenky jsou v prodeji na portálu Plzeňská vstupenka nebo v Turistických informačních centrech na náměstí Republiky a na Palubě Hamburk.

Rock and Roll den se srazem amerických aut

Kdy: sobota 22. července od 18.00

Kde: Knížecí pivovar Plasy

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Sraz majitelů amerických aut se uskuteční v rámci série koncertů Plaského kulturního léta 2023 v sobotu na nádvoří Knížecího pivovaru. Bude se jistě na co dívat a nejen to, o hudební program se postará legendární rockabilly trio Slapdash, rock’n’roll parta Mr. Feelgood a čím dál víc rozjetá česko-americká trojka Gumption! Vstupenky jsou v předprodeji na webu serikovka.cz.

Pod Vlčtejnem bude znít punk i metal

Kdy: sobota 22. července od 12.00

Kde: Vlčtejn

Za kolik: 600 korun

Proč přijít: Tradiční festival rockové, metalové, punkové a další rozmanité hudby se uskuteční v sobotu pod zříceninou hradu Vlčtejn. Toto léto se postupně představí Sticx, Driák, Debustrol, Dukla Vozovna, Hentai Corporation, SPS, E!E, Vilém Čok a Bypass, Gaia Mesiah a Panoptiko. V případě deště se hraje v Sokolovně Blovice.

Radyně bude patřit Keltům

Kdy: sobota 22. července od 13.00

Kde: Radyně

Za kolik: 100 a 80 korun

Proč přijít: Keltský den na hradu Radyně přenese návštěvníky do mladší doby železné. V programu je dětská bitva, klání válečníků, ukázky starých řemesel, vystoupení skupiny historického šermu anebo promítání filmu s přednáškou. K poslechu zahraje keltská kapela Dé Domhnaigh.

V Nebílovech chystají Borůvkové odpoledne

Kdy: sobota 22. července od 13.00

Kde: sady Nebílovy

Za kolik: 50 korun, děti zdarma

Proč přijít: Čerstvě natrhané borůvky, borůvkové speciality a mnoho dalšího čeká návštěvníky Borůvkového odpoledne v nebílovských sadech. Připraven bude i hudební program a od 15 hodin pohádka v podání Divadla Múza, od 16 do 18 hodin také fotokoutek, kde bude možné se vyfotit s borůvkovými rekvizitami.

DOMAŽLICKO

Anenská pouť – slavnosti města Horšovský Týn

Kdy: od čtvrtka 20. července do neděle 23. července

Kde: různá místa města Horšovský Týn

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čeká vás multižánrový hudební program, historický jarmark, divadlo pro děti, filmová představení, střelecká soutěž, pouťové atrakce a další bohatý doprovodný program.

Chovatelská výstava

Kdy: od pátku 21. července do neděle 23. července od 15.00

Kde: chovatelský areál ZO v ulici Jindřicha Jindřicha, Horšovský Týn

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: O víkendu se můžete vydat na 30. Horšovskotýnskou výstavu drobného zvířectva a Výstavu ovcí a koz. Program: místní výstava drobného zvířectva, expozice exotického ptactva, v sobotu expozice Klubu chovatelů králíků. Bohatý bude i doprovodný program: mazlíčkárna s králíčky v ohrádkách, v sobotu králičí hop a v sobotu odpoledne živá hudba Postřekovanka

KLATOVSKO

Světový pohár parašutistů

Kdy: od pátku 21. července do neděle 23. července

Kde: Letiště Josefa Hubáčka, Klatovy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Od pátku do neděle přijede na Letiště Josefa Hubáčka v Klatovech více než 250 parašutistů z celého světa, aby poměřili své síly v závodě světového poháru v přesnosti přistání. Závodníci skáčou z výšky 1000 m nad povrchem a přistávají na cíl o velikosti 2 cm. Tuto atraktivní a ojedinělou akci na místním letišti můžete navštívit v pátek a v sobotu od 08.00 do 20.00 hodin, v neděli pak od 08.00 do 14.00 hodin, kdy proběhne i slavnostní vyhlášení.

V Nezdicích bude tradiční Neckyjáda

Kdy: sobota 22. července od 14.00

Kde: Nezdice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ochotnický spolek Tradeáši z Nezdice spolu s partou nadšenců schopných všeho pořádají 22. ročník Nezdické neckyjády Vaška Šticha. Přejímka plavidel od 13 hodin, start u Borov cca o hodinu později, vítaná jsou i přespolní plavidla, startovné je 2 koruny za jedno. Cíl na jezu v Nezdicích. Od 20 hodin se pak uskuteční posezení na hřišti TJ Nezdice.

Stezka odvahy pro děti

Kdy: sobota 22. července od 20.00

Kde: zámek Chudenice

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Večerní stezka odvahy pro děti je připravena na zámku Chudenice. Potkáte zde oživlé postavičky: čerty, čarodějnice, loupežníky, bílou paní a další. Součástí vstupného je i vstup na výstavu strašidel v zámeckém sklepení.

V Myslovicích slaví pouť zábavou i divadlem

Kdy: pátek 21. a sobota 22. července

Kde: Myslovice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: O tomto víkendu budou v Myslovicích na Klatovsku slavit tradiční pouť. Místní se mohou v pátek od 20 hodin těšit v hostinci U Kantů na zábavu, kde zahrají Bráchové a v sobotu ve stejnou hodinu Divadlo Bolešiny představí svoji novou komedii Peklo v Pekle. „Srdečně zve vedení obce i my účinkující,“ uvedl principál divadla František Strnad.

Benefiční koncert Hudbou pro lepší zítřky

Kdy: pátek 21. července

Kde: Křižíkova ulice, Nýrsko, „vedle moštárny“

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Hlavní vystoupení představí talentovanou nevidomou klavíristku a zpěvačku Ráchel Skleničkovou, kterou bude doprovázet skupina Barock. A za bicími uvidíte překvapivě brigádního generála Andora Šándora. Na pódiu se také objeví známá místní kapela CHAI. Výtěžek z koncertu půjde na podporu tří místních dětí, které čelí náročným zdravotním výzvám.

Středověké slavnosti na hradě Opálka

Kdy: sobota 22. července od 11.00

Kde: hrad Opálka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Nebudou opět chybět Rytíři Koruny České a jejich souboje na kolbišti, šermířská představení, lukostřelba, stánky, sokolník, kejklíři, tanečníci, výstava panenek od Blanky Křížové, která je ručně vyrábí či výstava obrazů. Nejnavštěvovanější jezdecký turnaj s příjezdem královny se odehraje na kolbišti v 15.30 hodin. Kromě nádvoří, kolbiště a hradu budou tentokrát otevřené také pivovarské sklepy, kde se uskuteční dva koncerty klasické kytary při svíčkách v podání Ondřeje Lukeše. Večer zahraje skupina Parolet, revival Jasné Páky, Whitesnake Unplugged a na závěr vystoupí CODA. Mezi tím se uskuteční ohňové show.

ROKYCANSKO

Rokycanský rodák vystavuje v muzeu

Kdy: do konce října

Kde: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Od pátku 21. července do konce října letošního roku bude v hlavní budově rokycanského Muzea Dr. Bohuslava Horáka (za kostelem) zpřístupněna výstava Udržitelná míra neuspořádanosti. Rokycanský rodák Pavel Niebauer představuje aktuální tvorbu zaměřenou na nahodilost i záměr v uspořádání tvarů, barev, světla a opakujících se sekvencí přírodních linií. Kontrastem je pak symbolika základních geometrických tvarů a umělých rastrů. Exponáty jsou zhotoveny klasicky (kresba, malba), kombinovanými technikami (struktury, objekty) nebo originálními výtvarnými postupy s využitím kamene, dřeva, kovu a kartónu.

Pohádkový statek nabídne komedii

Kdy: sobota 22. července od 20.00

Kde: Pohádkový statek ve Vranovicích

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Pohádkový statek v centru Vranovic se v sobotu 22. července od 20 hodin promění v divadelní sál. Herci divadla Jezírko Michaela Adámková a David Adámek nabídnou kriminální komedii Ani za milion českých autorů Romana Vencla a Michaely Doležalové. Předprodej vstupenek je zajištěn v areálu nebo na telefonu 724 771 171.

TACHOVSKO

Turnaj v malé kopané – Damnov 2023

Kdy: sobota 22. července od 8.30

Kde: hřiště Sokola Damnov

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V sobotu proběhne na hřišti Sokola Damnov 1. ročník Turnaje v malé kopané – Damnov 2023. Turnaj v malé kopané nahrazuje tradiční Letní turnaj v kopané, který byl v loňském roce zakončen 50. ročníkem. Turnaje se zúčastní 10 přihlášených mužstev, která se o vítězství utkají na dvou hřištích, ve dvou skupinách. Na fotbalová klání bude navazovat taneční zábava, která bude zahájena ve 20.00 před kabinami Sokola Damnov, v případě nepříznivého počasí se zábava uskuteční v sále kulturního domu. O hudební doprovod se postarají. „Maťáci“

Jakoubkova pouť ve Víchově

Kdy: sobota 22. července od 13.30

Kde: město Černošín, nám. 1. máje

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Pouť bude zahájena ve 13.30 u kaple Panny Marie společným ztišením při bohoslužbě slova pod vedením pátera J. Šaška. Další program se bude odehrávat v Jakubově parku ve Víchově, od 14.00 si můžete zazpívat s kapelou Hrajem!? Dále vás čeká bohatý program, ve kterém se bude střídat muzika s divadlem. Těšit se můžete také na doprovodný program.