Hodně víkendových akcí připomene výročí 17. listopadu. V Plzni to bude poprvé setkání s názvem Reflexe, v jiných okresech koncerty, výstavy či lampionové průvody. V Plzni se koná také Festival Animánie, začíná tradiční výstava železničních modelů, pro milovníky vína je přichystán Svatomartinský košt, rockeři mohou vyrazit na výroční koncert Oldy Říhy v Šeříkovce nebo na Šafrda memory band v Tlumačově.

V Plzni se koná čtyřdenní Festival Animánie. | Foto: se svolením Festivalu Animánie

PLZEŇSKO

17. listopad připomenou poprvé Reflexe

Kdy: pátek 17. listopadu

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Plzeň oslaví 17. listopad novou akcí se symbolickým názvem Fórum Reflexe. Událost k výročí sametové revoluce a Mezinárodního dne studentstva se uskuteční v Mlýnské strouze od 17 do 21 hodin. Letos se lidé mohou těšit na živý diskuzní pořad s názvem Fórum Reflexe o historii tuzemské kultury ve třech etapách dějin naší republiky orámovaný významnými událostmi let 1939, 1968 a 1989. Večer s předními hudebními publicisty dokreslí ukázky z dobových vinylů, představeny budou čtyři videomappingy s pohledem na historii od mladých tvůrců, projekce doplní dobové záběry z Plzně z roku 1989, vzpomínky studentských vůdců z plzeňských vysokých škol a aktérů listopadového dění ze světa umění.

Olda Říha slaví s Katapultem v Šeříkovce

Kdy: pátek 17. listopadu od 20.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 520 korun v předprodeji, 600 korun na místě

Proč přijít: Rockový kytarista Olda Říha slaví letos 75. narozeniny a 60 let na scéně. K těmto výročím si se svým Katapultem nadělil i novou desku Nostalgia a stejně se jmenuje i koncertní program, se kterým vystoupí v pátek večer v plzeňské Šeříkovce.

Animánie je už poosmnácté

Kdy: čtvrtek 16. - neděle 19. listopadu

Kde: Moving Station Plzeň

Za kolik: zdarma – 120 korun

Proč přijít: Poosmnácté se v Plzni koná Festival Animánie, největší mezinárodní soutěžní přehlídka animované tvorby dětí a studentů u nás. Kromě toho přinese také celovečerní animované novinky nebo skvosty z archivů. K tomu si budou moci návštěvníci vyzkoušet také animaci v některé z mnoha dílen a čeká je i game zóna počítačových her. Více na festival-animanie.cz.

Vinaři chystají Svatomartinský košt

Kdy: pátek 17. listopadu od 11.00 do 19.00

Kde: Plzeň

Za kolik: vstup zdarma, degustační sklenice 70 korun

Proč přijít: České festivaly vína zvou návštěvníky na 4. ročník Svatomartinského koštu v Plzni. V Křižíkových sadech bude čekat více než desítka tuzemských vinařství s prvními víny ročníku 2023. Vstupné na akci je zdarma.

Depo obsadí swingaři

Kdy: od pátku 17. do neděle 19. listopadu

Kde: Plzeň

Za kolik: lekce 350 korun, párty – pátek 290 korun, sobota 490 korun, neděle zdarma

Proč přijít: Festival Lindy Hop Herbst Camp zaměřený zejména na swingový tanec lindy hop, ale i charleston, balboa, shag, blues, ale i burlesque můžete se koná celý víkend v DEPO2015. Pro tanečníky všech úrovní je připraveno 30 lekcí k výběru. Páteční i sobotní večer zahrají jazzbandy s nabroušeným repertoárem z let dvacátých až čtyřicátých. Více na www.pilsenswing.eu.

Noc divadel pozve do vodního světa i za Rychlými šípy

Kdy: sobota 18. listopadu

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Divadlo J. K . Tyla i Divadlo Alfa v Plzni se zapojí v sobotu do letošní Noci s divadlem. Do Nového divadla jsou zváni rodiče s dětmi, teenageři a odvážní diváci na speciální podívanou! Členové Divadelní dramatické dílny totiž ukáží světu to, co se na hodinách naučili. Vzali si na paškál imerzivní divadlo a vytvořili speciální verzi Rychlých šípů. Sraz na netradiční divadelní bojovku ve Stínadlech je v 15 a 18 hodin u „vejce“. Kapacita je však omezená, nutná je rezervace na e-mailu vstupenky@djkt.eu . Divadlo ALFA pozve diváky na jeviště, do zákulisí i dalších, jindy nepřístupných míst. Zábavný program s názvem „Vodní svět zlaté rybky“ je určený především rodinám s dětmi, v Alfě začne v 16 hodin a skončí v 19 hodin. Pro návštěvníky bude připraveno sedm zábavných stanovišť, kde budou moci kreslit, zpívat, tvořit nebo řešit hru.

Začíná výstava železničních modelářů

Kdy: od čtvrtka 16. listopadu do neděle 17. prosince

Kde: Plzeň

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Zhruba 600 metrů kolejí vedoucích krajinou, a to i ve skrytých úsecích, téměř 50 unikátních vlakových souprav, tři velká a tři menší nádraží, tunely, lávky, do detailu propracovaný skalnatý i rovinatý terén, modely domů, stromů, keřů a celková plocha 140 metrů čtverečních. Tak vypadá modelové kolejiště, které bude k vidění v zázemí Plzeňského klubu železničních modelářů v ulici Karla Steinera 10/1 v plzeňských Skvrňanech při tradiční výstavě. Jedná se o jednu z největších expozic v republice, všechny modely jsou navíc postavené ručně, nejedná se o žádné kupované celky. Otevřeno bude ve čtvrtek a v pátek od 15 do 18 hodin a v sobotu a v neděli od 9 do 18 hodin.

Ve Spáleném Poříčí se sejdou u Lípy svobody

Kdy: pátek 17. listopadu od 17.00

Kde: Spálené Poříčí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii se ve Spáleném Poříčí bude v pátek konat tradiční setkání u Lípy svobody v zahradě mateřské školy. Začíná se v 17 hodin, poté bude následovat přátelské posezení při kávě v Městské knihovně.

Výstavu modelů z Lega ukončí přehlídka a setkání s jejich profesionálním stavitelem

Kdy: neděle 19. listopadu od 14.00 do 17.00

Kde: Přeštice

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: V Domu historie Přešticka je na neděli připravena akce pro všechny stavitele z kostiček Lega. V závěru výstavy Ašské kostičky se uskuteční přehlídka modelů z Lega, které do muzea přinesli na jeho výzvu různí stavitelé, a to za přítomnosti profesionálního stavitele Lega a modeláře Ondřeje Balšána, autora výstavy. Do neděle v Přešticích trvá také výstava Čokoláda v Československu.

DOMAŽLICKO

Lampionový průvod

Kdy: pátek 17. listopadu od 17.00

Kde: Koloveč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Lampionový průvod je připravený v Kolovči. Sraz je v parku u ZŠ Koloveč. Každý účastník s lampionem dostane dárek. Těšit se můžete i na ohňovou show, ohňostroj, lampiony štěstí. Přichystané bude i občerstvení.

Koncert pro 17. listopad s Jaroslavem Hutkou

Kdy: pátek 17. listopadu od 17.00

Kde: náměstí Kdyně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Koncert pro 17. listopad připravilo kulturní středisko Modrá hvězda spolu s městem Kdyně. Vystoupí na něm Jaroslav Hutka, český folkový hudebník, skladatel a písničkář, autor protestsongů Havlíčku, Havle a Náměšť. Byl významným představitelem normalizačního disentu, strávil 11 let v nedobrovolné emigraci. Zpět se vrátil hned po sametové revoluci.

Lampionový průvod v Poběžovicích

Kdy: sobota 18. listopadu od 17.00

Kde: Poběžovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do průvodu s lampiony se můžete vydat i v Poběžovicích. Sraz je v sobotu u MKIS Poběžovice. Průvod půjde kolem zámku, Augustinovou ulicí, skrz Budovatelů do Drahotínské, zpět na náměstí Míru a po hlavní k hasičské zbrojnici, kde bude pro děti nachystané překvapení. Občerstvení bude zajištěno u hasičárny. Lampionky mějte vlastní, a pokud přijdete v kostýmu, bude to úplně nejlepší.

Šafrda memory band

Kdy: sobota 18. listopadu od 20.30

Kde: Kulturní dům Tlumačov

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V sobotu večer jste do tlumačovského kulturního domu zváni na Šafrda memory band. Jedná se o hudební projekt, který chce připomenout odkaz Vládi Šafránka, který bohužel velmi brzo odešel a zanechal v českým bigbítu nesmazatelnou stopu v kapelách Autogen, Brain, Harlej, Walda Gang i svých sólových projektech.

KLATOVSKO

Lampionový průvod

Kdy: čtvrtek 16. listopadu od 17.00

Kde: Bezděkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na průvod s lampiony se můžete ve čtvrtek vydat v Bezděkově. Vychází se od kostela v 17 hodin a cíl je ve společenském sále obecního úřadu. Lampionový průvod pořádá obec společně s TJ Sokol Bezděkov.

Přednáška: Secesní šperk a jablonecká bižuterie

Kdy: neděle 19. listopadu od 14.00

Kde: PASK, Klatovy

Za kolik: vstupné 80 korun, zlevněné 60 korun, rodinné 200 korun, volné děti do 6 let a ZTP/P + jedna osoba

Proč přijít: Přednáška s názvem Secesní šperk a jablonecká bižuterie je z podzimního cyklu přednášek o sklářství. Kateřina Nora Nováková, kurátorka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, seznámí účastníky přednášky nejen se secesními šperky z produkce jabloneckých firem, ale i s celým zajímavým světem jablonecké sklářské industrie, která prožívala kolem roku 1900 své vrcholné období. Po přednášce následuje komentovaná prohlídka aktuální výstavy.

Koncert pro svobodu a demokracii

Kdy: pátek 17. listopadu od 19.00

Kde: Kulturní dům Nýrsko

Za kolik: Vstupenky jsou v předprodeji v cukrárně v Nýrsku na náměstí nebo stačí napsat na email nyrskozije@gmail.com

Proč přijít: Koncert pro svobodu a demokracii, který se uskuteční dne 17. listopadu v Kulturním domě v Nýrsku, slibuje být nezapomenutelným hudebním zážitkem, který vás provede skvosty české hudby. Vystoupí zde výjimečná sopranistka Lucie Silkenová a talentovaná klavíristka Kristýna Kasíková.

Vernisáž výstavy Střípky revoluce

Kdy: pátek 17. listopadu od 16.00

Kde: Křižíkova 779, vedle Moštárny, Nýrsko

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Spolek Nýrsko ŽIJE připravil nezapomenutelnou připomínku 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii, prostřednictvím výjimečné výstavy Střípky revoluce a její vernisáže, které se uskuteční 17. listopadu v Nýrsku vedle Moštárny (Křižíkova 779) a slibuje být podvečerem plným emocí a historie. Nejprve bude výstava představena a návštěvníci budou uvedeni do historických událostí. Program vernisáže pak zahrnuje projevy od významných osobností, včetně Pavla Nováka, zakladatele Občanského fóra v Nýrsku, a Miroslava Antona, zakladatele Občanského fóra v Plzni a tváře revoluce v tomto městě. Samozřejmě zazní i píseň „Modlitba pro Martu“ a skladby od Karla Kryla. Tento nezapomenutelný podvečer zakončí ohromující laser show s motivy revoluce.

ROKYCANSKO

V Ejpovicích bude Vánoční jarmark

Kdy: sobota 18. listopadu od 10.00

Kde: Restaurace U Salcmanů, Ejpovice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Vánočně laděný Fler jarmark se uskuteční v sobotu mezi 10. a 17. hodinou v sále ejpovické restaurace U Salcmanů. Pořídit tu bude možné rukodělné výrobky nejen se sváteční tematikou, pro malé návštěvníky budou přichystané dílničky.

V Týčku mají první Obecní ples

Kdy: pátek 17. listopadu od 19.00

Kde: Kulturní dům Týček

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Premiéru bude mít v pátek Obecní ples v Týčku. V kulturním domě začne v 19 hodin a hrát bude Robert Jíša Band, kterou od jedné hodiny ranní vystřídá DJ Michal Štědrý. V průběhu večera vystoupí tanečníci z DDM Rokycany.

TACHOVSKO

Lampionový průvod

Kdy: pátek 17. listopadu od 17.00

Kde: Svojšín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Průvod lampionů se u příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii na svou cestu vydá ve Svojšíně. Sraz je v 17 hodin u základní školy. Po skončení průvodu bude následovat opékání vuřtů.

Tachovská oslava 17. listopadu

Kdy: pátek 17. listopadu od 14.00

Kde: náměstí Republiky Tachov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte oslavit Den boje za svobodu a demokracii, zároveň i Mezinárodní den studentstva na náměstí Republiky. Oslavu odstartuje sólový zpěv české hymny, následovat bude projev představitelů města a poté vystoupí tachovské kapely. Na místě bude možné zakoupit občerstvení pro zahřátí.