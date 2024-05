V Plzni se o víkendu uskuteční další ročník Prima Fresh Festivalu, zájemci si mohou projít jindy nepřístupné plzeňské dvorky či budovu Českého rozhlasu, už v pátek oslaví 50 let Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, v sobotu se u Města Touškova uzavře charitativní projekt Deka pro Hospic sv. Lazara, akci podpoří svým koncertem i zpěvák Dan Bárta. V Nepomuku a Přešticích se koná pouť a v Blovicích se připojí k Mezinárodnímu dni muzeí. V krašovská aktivity centru pak připravili parkurový workshop.

O víkendu se v Plzni uskuteční další ročník Prima FRESH festivalu. Ilustrační foto | Foto: se svolením Prima FRESH festivalu

Prima Fresh Festival nabídne spoustu dobrot

Kdy: sobota 18. a neděle 19. května

Kde: Plzeň

Za kolik: dvoudenní vstupenka 199 korun, jednodenní 149 korun

Proč přijít: Park za Obchodním centrem Plaza v Plzni bude opět po roce patřit špičkové gastronomii. Další ročník Prima Fresh Festivalu přinese kromě možnosti ochutnat spoustu skvělého jídla a pití také menu z legendárních restaurací v čele s Café Imperial Zdeňka Pohlreicha ve spolupráci s Valoria Catering, kreativní kuchyni Petra Heneše a jeho olomoucké Long Story Short či Alcron Restaurantu. Nebudou chybět ani špičkové místní či zážitkové restaurace. V sobotu od 18 hodin se návštěvníci mohou těšit také na koncert Anny K. V sobotu bude festival otevřený od 10 do 20 hodin, v neděli od 10 do 17 hodin.

Otevřou se plzeňské dvorky

Kdy: sobota 18. května od 10.00 do 18.00

Kde: Plzeň

Za kolik: vstup zdarma, komentované prohlídky dle trasy 100 až 120 Kč

Proč přijít: Skrytý půvab vnitřních traktů plzeňských domů se v sobotu 18. května ukáže i návštěvníkům akce Plzeňské dvorky. Od 10 do 18 hodin budou moci zájemci nahlédnout zdarma do zákoutí, která běžně zůstávají oku kolemjdoucích zapovězena. Mnoho z nich navíc ožije čilým ruchem, koncerty a dalším doprovodným programem. A pokud byste se rádi dozvěděli víc, vydejte se na jednu ze speciálních komentovaných prohlídek. Vstupenky jsou v prodeji v Muzeu strašidel na náměstí Republiky 33.

Nepomuk hostí tradiční pouť

Kdy: sobota 18. a neděle 19. května

Kde: Nepomuk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: O třetím květnovém víkendu se bude v Nepomuku konat slavná pouť k příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého. Bohatý kulturní program a staročeský jarmark doplní klasické pouťové atrakce a stánky. Na Přesanickém náměstí se budou během obou dnů střídat různí umělci. Vystoupí zde Rytíři Žichovice, Panoptikum Maxe Fische, skupina Jazz Band Blatná, flašinetářka Eva Houfová, lidový soubor Pšeničky a taneční skupina Shahinez. Své brány otevřou v novém i stavebniny Unibrick se zajímavým programem pro děti i dospělé. V sobotním programu se objeví hvězdy jako Daniel Hůlka na Malé letní scéně nebo Štěpán Rak na Zelené Hoře. Pouť zahrnuje samozřejmě i církevní program. Slavnostní poutní mši svatou v neděli v 10 hodin celebruje Mons. David Henzl.

Rozhlas zve na Den otevřených dveří

Kdy: sobota 18. května od 10.00 do 16.00

Kde: budova Českého rozhlasu v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Plzeňská pobočka Českého rozhlasu zve v sobotu na Den otevřených dveří. Prohlédnout si bude možné nejen rozhlasové muzeum, ale i zákulisí jednotlivých studií a také se osobně setkat s moderátory a redaktory, které návštěvníky zasvětí do tají rozhlasové práce. Řadu činností bude také možné si vyzkoušet.

Záchranná služba v Plzni slaví 50 let

Kdy: pátek 17. května od 8.00 do 22.00

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vzdát hold náročné službě všech záchranářů a záchranářek nabídne po celý pátek program v Plzeňském Prazdroji. V rámci vzpomínkové akce k 50letům Zdravotnické záchranné služby v Plzni budou oceněny současné i minulé osobnosti záchranných složek, představí se různé policejní složky, psovodi se svými svěřenci i letečtí záchranáři v akci. Večer pak uzavřou taneční a hudební vstoupení skupin Dance Nation, Way to či Podvraťáci.

V Mariánské Týnici představí umělecká řemesla

Kdy: sobota 18. května od 10.00

Kde: Mariánská Týnice

Za kolik: 120 a 80 korun

Proč přijít: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici pořádá v sobotu 18. května od 10.00 hodin tradiční akci Májový den uměleckých řemesel a divadla. Připraven je celodenní bohatý program divadelní, hudební, šermířský a taneční. Chybět nebude ani pohádka a soutěže pro děti, rýžování zlata (zájemci o rýžování si odnesou na památku svůj diplom s narýžovaným zlatem), ukázky sokolnictví, kovářské práce a předení s představením malých oveček. Součástí je též tradiční jarmark s různorodou řemeslnou výrobou.

Charitativní projekt podpoří i Dan Bárta

Kdy: sobota 18. května od 13.00

Kde: Cyklostezka mezi Městem Touškovem a Kozolupy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na cyklostezce mezi Městem Touškovem a Kozolupy vyvrcholí v sobotu odpoledne charitativní projekt Deka pro Hospic sv. Lazara. Více než rok a půl ženy, děti a mládež z Plzeňského kraje, ale i z dalších koutů ČR, pletly a háčkovaly čtverce, které pak splétaly do dek. Ty by chtěly pořádající spolek Náš Touškov a obec Kozolupy představit a nabídnout za finanční příspěvek široké veřejnosti. Výtěžek charitativní akce půjde v celé výši na mobilní domácí péči Hospice svatého Lazara v Plzni. Odpoledne přinese také dobré jídlo a pití, dětské hry i kulturní program. Bude hrát mladá kapela La Kornjača, pokračovat bude kapela Hospic Band, složená z ošetřovatelů a primáře lůžkové části Hospice svatého Lazara. A jako vrchol dne vystoupí jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí Dan Bárta.

V Krašovské je Parkour workshop

Kdy: neděle 19. května od 10.30 do 12.00

Kde: Krašovská Aktivity centrum Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Krašovská Aktivity centrum Plzeň a Parkour Academy Plzeň zvou na otevřený Parkour Workshop zdarma! Přijď si zaskákat pod vedením profesionálních trenérů. Centrum je vybavené největším parkourovým hřištěm v ČR a také sály s plnohodnotným vybavením. Akce se tedy může konat za jakéhokoliv počasí. Workshop je určeny pro děti od 6 let a je zaměřený na základní parkourové techniky a flow. Program je připraven pro začátečníky i pokročilé.

Rozhledna Krkavec a Kostnicova chata slaví

Kdy: neděle 19. května

Kde: Krkavec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dvě výročí se slaví tuto neděli na vrchu Krkavec nedaleko Plzně. Zdejší 18,2 metru vysoká rozhledna se zde tyčí už 123 let a s ní sousedící turistická chata je tu rovných 100 let, a to nemůže zůstat bez povšimnutí. Dorazit na oslavu můžete třeba na kole, či pěšky, na Krkavec vede modrá turistická značka ze Záluží nebo zelená Sigmondova stezka z konečné stanice tramvaje č. 4 na Košutce.

Nýřaňanka zahraje k poslechu i tanci u Area Bory

Kdy: neděle 19. května od 14.30 hodin

Kde: OC Area Bory v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Milovníci dechovky mohou vyrazit k nákupnímu centru Area Bory strávit pohodové odpoledne s hornickou kapelou Nýřaňanka. V rámci Odpoledne s dechovkou se tady v neděli 19. května od 14.30 hodin uskuteční pohodové odpoledne s hudbou i tancem. Oblíbená kapela, jejíž historie sahá až do roku 1932, je zaměřena na tradiční dechovou hudbu, ale ve svém repertoáru má i známé taneční melodie 60. - 90. let, populární nejen u starší, ale i střední generace. Akce se koná za každého počasí.

Přeštickou pouť doplní prohlídky kostela

Kdy: sobota 18. a neděle 19. května

Kde: Přeštice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Tradiční pouť se uskuteční o víkendu v Přešticích, zábavné atrakce budou dělat radost malým i velkým na Masarykově náměstí od sobotních 10 hodin až do nedělní 19. hodiny. Na neděli od 14 do 17 hodin připravil Spolek pro záchranu historických památek Přešticka komentované prohlídky opraveného kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Hravá knihovna pobaví celou rodinu

Kdy: sobota 18. května od 10.00 do 16.00

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Knihovna města Plzně srdečně zve na hravou sobotu pro všechny generace, a to v sobotu v hlavní budově knihovny v ulici B. Smetany 13. Můžete se těšit na deskové hry, čtení pro nejmenší (od 10.30 a 13.30), ukázky netradičních knih, malování na obličej (mezi 11.00 a 14.00), kreativní vyrábění, fotokoutek, stopovačku, divadelní představení Kašpárek to zařídí (od 15.00) a další zábavné programy.

V Blovicích slaví Mezinárodní den muzeí doprovodným programem

Kdy: sobota 18. května od 10.00 do 17.00

Kde: Blovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V rámci Mezinárodního dne muzeí připravili v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek výstavy Dotkněte se středověku a zámeckého sklepení (10, 13 a 15 hod.) a také zámeckého parku (14 hod.).