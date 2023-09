Nadcházející víkend nabízí opravdu velké množství akcí. V Plzni se konají dva veletrhy, začíná filmový festival, v centru města si dají dostaveníčko vinaři. Pivaři zase vyrazí na Krkavec či do Plas, milovníci jablek do Nebílov. V Postřekově slaví národopisný soubor, na Mouřenci u Annína si připomenou výročí záchrany kostela a v Přimdě budou lidé obdivovat automobilové veterány.

V plzeňském areálu DEPO2015 se o víkendu uskuteční veletrh Svět knihy, letos bude opět dvoudenní. | Foto: se svolením Světa knihy

PLZEŇSKO

Koná se veletrh cestovního ruchu ITEP

Kdy: 21. - 23. září od 10.00

Kde: hala TJ Lokomotiva v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Speciální industriální tematika, unikátní expozice, desítky vystavovatelů z Čech i zahraničí, cestovatelské přednášky, edukativní program pro školy, dětská zóna a spousta dalších zajímavostí, takový bude letošní veletrh cestovního ruchu ITEP v Plzni. Třídenní akce začala ve sportovní hale TJ Lokomotiva v Plzni na Slovanech ve čtvrtek 21. září. Ve čtvrtek a v pátek se končí v 18 hodin, v sobotu o hodinu dříve. Kompletní informace k akci najdete na www.itep-plzen.cz.

Začíná Finále Plzeň

Kdy: do 27. září

Kde: Plzeň

Za kolik: vstupné na jednotlivé projekce 100 korun

Proč přijít: To nejlepší z českých filmů, seriálů, dokumentů, z kin, internetu i televize a řadu hvězdných hostů nabídne během šesti dnů od 22.do 27. září 36. ročník filmového festivalu Finále Plzeň, jehož centrem bude opět budova Měšťanské besedy. Vedle vstupenek na jednotlivé projekce je možné si pořídit také akreditace buď na víkend za 500 Kč, nebo na celý festival za 800 Kč.

Umělci otevřou své ateliéry

Kdy: sobota a neděle 23. a 24. září

Kde: různá místa v regionu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Osmý Víkend otevřených ateliérů, který proběhne 23. a 24. září od 14 do 20 hodin, přinese možnost setkat se s umělci, zhlédnout jejich díla či se zapojit do samotného procesu tvoření. Vstupné se neplatí, a to ani v renomovaných galeriích. Připravena je řada soutěží, vinná stezka, sobotní program uzavře od 20.30 Art Party v plzeňské Papírně. Více na webu www.otevreneATELIERY.cz.

Svět knihy je opět dvoudenní

Kdy: pátek a sobota 22. a 23. září

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: základní vstupné 100 korun

Proč přijít: Do tradiční podoby se vrací veletrh Svět knihy, který se uskuteční v plzeňském areálu DEPO2015 22. a 23. září. Představí se více než 50 nakladatelství, která se svými knihami zaplní v Depu autobusovou halu a Tržnici. Společně s tím bude připravena řada besed a setkání s autory. Veletrh bude otevřený po oba dny od 8.45 do 19 hodin. Více informací a kompletní program najdou zájemci na webu svetknihy.cz.

Do Plzně přijedou Olympic a Jágr

Kdy: pátek a sobota 22. a 23. září

Kde: náměstí Republiky, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pátek a v sobotu se v Plzni na náměstí Republiky uskuteční čtvrtý ročník festivalu Energie pro kulturu. V pátek od 18.30 hod. zahraje Michal Hrůza a kapela Hrůzy, které o dvě hodiny později vystřídá Olympic. V sobotu do Plzně zavítá sportovní duo Jaromír Jágr a Barbora Strýcová. Cílem festivalu je propojení lokálních umělců se známými jmény a také podpora ekologie.

V centru Plzně si dají sraz vinaři

Kdy: pátek a sobota 22. a 23. září od 13.00

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma, degustační sklenice 100 korun

Proč přijít: Na tradiční místo v Plzni U Branky se při dalším Plzeňském festivalu vína sjedou vinaři z různých vinařských podoblastí Čech a Moravy, aby zde představili to nejlepší ze své aktuální produkce. Chybět nebudou staří známí jako Vinařství Rauš či Modré vinařství, ale ani nové neznámé tváře. Součástí akce bude food zóna s rozmanitou nabídkou pokrmů a nápojů vhodných k vínu a také bohatý kulturní program.

Chinaski zakončí turné v Prazdroji

Kdy: sobota 23. září

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Za kolik: v předprodeji 600 korun, děti do 12 let 150 korun

Proč přijít: Velké letní turné po krásných místech pod širým nebem po celém Česku zakončí populární kapela Chinaski 23. září v Plzni. Dvouhodinová show v areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj nabídne největší hity kapely i pár písní z aktuálního alba Frihet. Areál se otevře v 17 hodin, od 18 hodin se uskuteční setkání Chinaski s vámi, od 19.10 začne koncert předkapely Realita, Chinaski odstartují svoji dvouhodinovou show ve 20 hodin.

Chcete štíra či hada? Vyrazte na Zoo trhy

Kdy: sobota 23. září od 9.00

Kde: Papírna Plzeň

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Po letní pauze se vrací Zoo trhy Plzeň, které již dvě desítky let nabízejí návštěvníkům možnost nákupu terarijních zvířat a exotických rostlin, chovatelských pomůcek či krmiv. Seženete zde pavouky, štíry, hady, ještěry, želvy, akvarijní rybky i další mazlíčky a samozřejmě i živé krmivo včetně cvrčků či švábů. Po létě se dá očekávat, že v nabídce budou různá zajímavá mláďata. Součástí setkání je tradičně i bezplatná veterinární poradna.

V Nebílovech budou Slavnosti jablek

Kdy: neděle 24. září od 11.00

Kde: Sady Nebílovy

Za kolik: 100 korun, děti zdarma

Proč přijít: V neděli se v Nebílovech uskuteční už počtrnácté Slavnosti jablek. Návštěvníky čekají produkty z místních sadů a od regionálních farmářů Součástí programu, který začíná v 11 hodin, bude vystoupení pěveckého sboru Lukaváček z Dolní Lukavice a pěveckého sboru Andílci, dívčí pop-rockové kapely The Apples a odpoledne Roberta Křesťana s Druhou trávou. Návštěvníci se utkají v soutěži o nejlepší sladký moučník z jablek (přihlášení je nutné učinit v den konání akce do 14.15 hodin) a zajímavé soutěže budou připraveny pro děti.

V Žinkovech se chystá pouť

Kdy: sobota a neděle 23. a 24. září

Kde: Žinkovy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V Žinkovech se na tento víkend chystá Svatováclavská pouť. U kostela sv. Václava se tam vrátí do roku 1735, hraběnka Marie Terezie připravila pro své hosty u příležitosti dokončení kostela scénky z historie obce a řemeslný jarmark. Součástí programu je vystoupení maňáskového divadla Šumaňásek a šermířská klání. Oživené prohlídky budou po oba dva dny začínat v 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 hodin.

Na Krkavci se bude točit pivo z Bavorska

Kdy: sobota a neděle 23. a 24. září od 10.00

Kde: rozhledna Krkavec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: U rozhledny na Krkavci v Plzni budou mít o víkendu pivaři možnost ochutnat silný pšeničný speciál Erdinger Oktoberfest uvařený pro podzimní sezónu pivních festivalů. Součástí akce bude i ochutnávka německé kuchyně, různé soutěže, v sobotu od 16.30 zahraje Wenda Gang.

V Plasích připravují Oktoberfest

Kdy: sobota a neděle 23. a 24. září od 12.00

Kde: Knížecí pivovar Plasy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V areálu Knížecího pivovaru Plasy se uskuteční dvoudenní Oktoberfest. Návštěvníci se mohou těšit na výborné pivo, jídlo a živou muziku. Ke sklenici zlatavého moku vám zahrají v sobotu skupiny Lucián, The Bowře, děti potěší vystoupení Culinky. V neděli pak zahraje Kralovanka a Gallileo Rock. Chybět nebudou ani soutěže a atrakce pro děti i dospělé.

DOMAŽLICKO

90 let výročí Národopisného souboru z Postřekova

Kdy: sobota 23. září od 14.00

Kde: prostranství vedle Špillarky, Postřekov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Těšit se můžete na vystoupení celého souboru, dětiček a omladiny. Jako host vystoupí Folklorní soubor Úsměv a pozvání přijala také cimbálová muzika Hora. K tanci a poslechu po oficiální části bude hrát místní Dechová hudba Postřekovanka.

Extra Band revival

Kdy: sobota 23. září od 20.30

Kde: Kulturní dům Mrákov

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Do Mekky chodského bigbítu má namířeno Extra Band revival. Kapela zahraje svoje hity v sobotu v kulturním domě v Mrákově. Hostem bude zpěvák Radek Zíka.

KLATOVSKO

Pouť ke sv. Mořici

Kdy: sobota a neděle 23. a 24. září

Kde: Mouřenec, Annín

Za kolik: koncert P. Šporcla: 590 korun (k sezení), 350 korun na místě (k stání)

Proč přijít: Šumavský kostel svatého Mořice na Mouřenci slaví 30 let od své záchrany. Zve na mši s biskupem Radkovským a koncerty Pavla Šporcla a sourozenců Ulrychových. Akce začne v sobotu ve 14 hodin zahájením výstavy ve stodole na návsi v Anníně. Pokračovat bude česko-německou mší a v 19 hodin galakoncertem Pavla Šporcla na Mouřenci. V neděli je připravené česko-bavorské odpoledne u kostela s dechovkou.

Nad Nýrskem budou létat draci

Kdy: sobota 23. září od 13.00

Kde: louka směrem k rybníkům Na Cihelně, Nýrsko

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Hlavním bodem akce bude tradiční radost pro všechny generace – pouštění draků. Návštěvníci budou moci prozkoumat hvězdnou oblohu a vesmír v úžasném digitálním sférickém kině mobilního planetária, které umožňuje filmový pohled v 360° úhlu. Pro milovníky kouzelnictví bude připraven kouzelník s ohromujícími triky a kouzly, která nadchnou diváky všech věkových skupin. Výtvarné dílny budou k dispozici pro umělce malé i velké, kteří si chtějí vyzkoušet svou kreativitu a inspirovat se. Pro chuťové pohárky budu k dispozici možnosti opékaní buřtů a jiných pochutinek, které skvěle doplní podzimní atmosféru. Hudbu a zábavu bude zajišťovat pop-folkové duo s Kateřinou Karešovou, které zahraje oblíbené hity od Michaela Jacksona, U2, Amy Winehouse a mnoho dalších. Pořádá spolek Nýrsko ŽIJE.

Den charity

Kdy: sobota 23. září od 14.00

Kde: Ostrov Santos, Sušice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Bohatý program pro všechny je připravený na Ostrově Santos v Sušici. Vystoupí děti z mateřinky, těšit se můžete na kulinářskou show nebo loutkové divadlo, ukázku parkouru či přednášku o prospěšnosti pohybových aktivit od Milana Brože. Vedle hlavního programu si budete moct vyzkoušet parkourové překážky, zabavit se v kreativních dílnách nebo si nechat změřit tlak. O hudební doprovod se postará skupina Fractura.

ROKYCANSKO

Zemědělci v Kladrubech otevřou brány

Kdy: pátek 22. září od 9.00 do 12.00

Kde: Kladruby

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Den otevřených dveří připravili na páteční dopoledne zemědělci v Kladrubské, a.s. v Kladrubech. V jejich areálu budou připraveny naučný stánek Zemědělství žije, prohlídky stájí a dojírny i nové reprodukční stáje, ukázka zemědělské techniky a komentovaná návštěva bioplynové stanice.

Turisté vyrazí na rozhlednu

Kdy: sobota 23. září

Kde: Rokycany

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Se Sokolem na rozhlednu Kotel se mohou v sobotu 23. září vydat malí i odrostlejší turisté z centra Rokycan. Start u sokolovny je od 9.15 do 9.30 hodin a na pětikilometrové trase připravili členové Rokycanovy župy ČOS hry i soutěže. V cíli jsou účastníci očekáváni od 11.30 do 12 hodin. K rozhledně může ale každý dorazit i individuálně, u rozhledny se po rozdělení odměn budou také opékat uzeniny, ty si ale účastníci musí přinést vlastní.

TACHOVSKO

Jízda sv. Kryštofa

Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: náměstí Přimda

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slavnostní přehlídka historických vozidel se koná při příležitosti přejmenování přimdského náměstí na náměstí Jindřicha Kolowrata. Slavnost budou doprovázet kapely Švejk Band Milana Karpíška a Anonymm Country Beat. Bohaté občerstvení bude zajištěno po celý den.

Tachovský Food Fest

Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: zimní stadion, Tachov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte ochutnat speciality české a bavorské kuchyně, ale i další jídla z celého světa. Svoji kuchyni představí např. Peru, Vietnam, Bulharsko nebo Ukrajina a další. V prodeji budou i lokální a regionální potraviny a produkty. Připraveny jsou i soutěže a doprovodný program.

Zamykání řeky Mže

Kdy: sobota 23. září od 11.00

Kde: most pod přehradou Lučina, nebo most ve Světcích, loděnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Léto skončilo a řeky se chystají na zimní odpočinek. V sobotu vodáci zamknou řeku Mži. Zájemci vyplouvají od mostu pod přehradou Lučina (obtížnější úsek WWII) nebo od mostu ve Světcích od 11.00 hodin. Plavba končí u vodácké loděnice u Minerálky, kde bude řeka po dojezdu všech lodí symbolicky uzamčena. Na loděnici bude připraveno občerstvení, zahraje tady punk-rocková kapela S.A.S.

Podzimní drakiáda

Kdy: sobota 23. září od 14.00

Kde: Bor

Za kolik: zdarma

Proč přijít: K podzimu draci patří, a když v sobotu zafouká trochu i vítr, mohla by to být pěkná podívaná. Přihlašovat se do soutěže můžete mezi 13.30 až 14.00, po druhé hodině odpolední soutěž vypukne společným startem za věžákem.

Morčata na útěku

Kdy: sobota 23. září od 20.00

Kde: Beseda Stříbro

Za kolik: 370 korun, na místě 450 korun

Proč přijít: Beseda Stříbro zve na pořádnou muziku, odreagovat se po pracovním týdnu můžete s Morčaty na útěku! Klub se otevře ve 20 hodin, ve 21 hodin zahraje předkapela Agnes rock, poté nastoupí Morčata na útěku. Předprodej vstupenek na smsticket.cz.