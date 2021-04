Pondělní návrat dětí do škol doprovázel zmatek. Všichni žáci se před vstupem do třídy totiž nově musejí dvakrát týdně otestovat na covid. Dětem s odběry pomáhali učitelé nebo rodiče, některé si testy udělaly samy. Deníkem oslovené školy nezaznamenaly žádný pozitivní výsledek.

Před půl osmou hodinou ráno bylo v Benešově základní škole v plzeňských Doudlevcích rušno. Do školy začali přicházet první žáci prvního stupně. Od půl osmé se ve škole testovala většina žáků. Hned u vchodu stáli učitelé, ti děti navigovali do tříd, které byly vyhrazené pro odběry.

Na rotační výuku se do Benešovy školy vrátila zhruba stovka žáků a podle ředitelky Ivety Žižkové byl první den kvůli testování chaotický. „Ráno jsme přišli už v 6 hodin kvůli školní družině, která se touto dobou otevírá. Před vstupem do družiny se každé dítě otestovalo. Pak jsme čekali na děti, které přijdou klasicky na osmou. Máme vyčleněné tři třídy a tři pedagogické pracovníky určené k testování. Otestovat žáky ale mohou i rodiče. Děti ze 4. a 5. tříd, které se testují samy, šly rovnou do tříd B, tam na ně čekali další pedagogové. Děti se otestovaly a zamířily do tříd A, kde na ně čekal jejich učitel,“ popsala proces Žižková a dodala, že škola počítá s tím, že vyučování začne kvůli odběrům až později. „Nedokážu si představit, jak by to vypadalo, pokud by se do lavic vrátili všichni a testovala se celá škola,“ poznamenala.

V Benešově základní škole se na otevření důkladně připravovali. "Všechny místnosti se dezinfikovaly, máme připravenou izolační místnost a školní jídelnu. Do 12 hodin chodí na obědy děti, které jsou na distanční výuce. Od 12 hodin jdou s asistenty po jednotlivých třídách děti, které nenavštěvují družinu, začínáme prvňáčky. Po těchto dětech pak nastupují žáci z družiny," sdělila ředitelka.

V ZUŠ jeden na jednoho

Od pondělí se rovněž otevřely také základní umělecké školy (ZUŠ). Ty smí ale fungovat v režimu jeden učitel na jednoho žáka. „Jsme rádi, že už tu máme ve výtvarných oborech děti alespoň po jednom. Zároveň ještě učíme on-line,“ řekla ředitelka ZUŠ Trnka Daša Nesvedová. „U li-terárně-dramatického oboru je kolektivní výuka, kdy na sebe děti musí reagovat. Žáci vše ale zvládají skvěle, už mají dokonce hotové inscenace,“ uzavřela Nesvedová.