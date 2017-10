Tesco na Americké skončilo, na Prior se dosud vzpomíná

Plzeň - Skoro 50letý Prior (později KMart a nyní Tesco) na Americké třídě v neděli skončil.

„Trpce litujeme, je nám konce toho obchoďáku líto. Bylo to tu takové domácké a do práce jsem se těšila,“ říká Jana Habadová, dlouholetá prodavačka právě uzavřeného obchodního domu Tesco. „Pracovalo tu 90 zaměstnanců,“ potvrdil mluvčí Teska Václav Koukolíček.

Řekl, že všem zaměstnancům nabídli možnost nadále pro společnost pracovat buď v Plzni, nebo v dojezdové vzdálenosti. „Od 1. listopadu s nimi počítáme na Rokycanské třídě, Borských polích, Doubravce, Rakovníku, Klatovech i v Praze,“ upřesnil Koukolíček.

ZKUSÍ TO NĚKDO?

Co bude s objektem dál? Tesco teď začne obchodní dům vyklízet a ke konci října jej předá novému majiteli. Tím je nástupnická společnost firmy Amádeus Real (známá jako investor Plzeňany zamítnutého Corsa), firma AMESIDE (Americká, Sirkova, Denisovo nábřeží). Ta pro objekt hledá někoho, kdo by tu dál provozoval obchod. „Jednáme s vážnými zájemci, kteří by tu mohli mít prodejnu potravin,“ potvrdil mediální zástupce AMESIDE Karel Samec.

Podle něj se čeká, až si prohlédnou uvolněné prostory po definitivním vystěhování Teska. Mezi zaměstnanci se mluví o obsazení Teska Vietnamci, kteří nepožadují komfort a jsou ochotni pokračovat i v nedobrých technických podmínkách, oficiálně to ale potvrdit nikdo nechce.

SCHODY I POLICIE

Jak dlouho může objekt, který byl před půlstoletím plzeňskou pýchou, ale teď je v ubohé kondici, ještě fungovat? Nový majitel už do něj pravděpodobně investovat nebude a čeká ho zřejmě demolice jako nedaleký Dům kultury Inwest.

Obchodní dům Prior se slavnostně otevíral v září 1968. Tehdy to byl unikátní obchodní prostor s jezdícími schody a zbožím, které se jinde těžko shánělo. Šlo o jeden z mála plnosortimentních obchodních domů v tehdejším Československu a lidé sem jezdili nakupovat z celého kraje. Nápor zákazníků, kteří tu chtěli hned první den nakupovat, byl tak obrovský, že je musela usměrňovat policie.

ZÁKAZNÍCI PLÁČOU

Podle právě končících zaměstnanců pro lidi stále platí Prior – vše pod jednou střechou. „Více než čtyřicet let jsou zvyklí sem chodit nakupovat. Někteří tu i pláčou,“ řekla v pátek odpoledne pracovnice za informační přepážkou.