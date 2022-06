Plzeňský mobilní hospic Domov, který kromě péče o nevyléčitelně nemocné poskytuje i terénní odlehčovací služby, se obává, že bude muset odmítat klienty. Na dostatečné pokrytí odlehčovací péče totiž potřebuje další zaměstnance, nemá na ně ale dostatek peněz. Organizaci by pomohlo zařazení do Krajské sítě sociálních služeb, přes kterou by mohla od ministerstva práce a sociálních věcí čerpat peníze. Kraj však v době krize vyčkává, zda prostředky na rozšíření sítě získá od ministerstva.

Terénní odlehčovací službu poskytuje Domov nejen dospělým, ale v regionu také jako jediný i dětským pacientům. Podle ředitelky organizace Jany Červánkové péče spočívá v tom, že do rodin, kde se starají o nevyléčitelně nemocné dítě nebo dospělého, dochází dle potřeby pracovník, který se na přechodnou dobu o klienta postará. „Jeho blízcí si tak mohou dojít cokoliv zařídit. Navíc zájem o terénní službu roste, hlavně pro dětské klienty. Bohužel to vypadá, že jim nebudeme moci v budoucnu vyhovět, protože naše kapacity jsou zcela plné,“ upozornila Červánková.

Podle ní by pomohlo, kdyby Domov mohl přijmout až sedm nových úvazků. „Stačily by ale alespoň čtyři, abychom službu mohli rozvinout pro další klienty.“

Svatba na Plzeňsku skončila krvavou bitkou. Ženicha odvezli do nemocnice

Možné omezení této péče vnímá jako alarmující i předsedkyně Odborné společnosti dětských lékařů Alena Šebková z Plzně. „Považujeme za nutné, aby byla v každém kraji dostupná kvalitní péče nejen o těžce handicapované děti, ale aby i rodinám pečujícím o zdravotně znevýhodněné dítě byly poskytnuty jak služby hospicové, tak terénní odlehčovací služby, apod. Tato péče je velmi náročná a přesahuje schopnosti běžné rodiny,“ argumentovala lékařka. Dodala, že ve srovnání s některými dalšími jsou tyto služby v Plzeňském kraji nedostatečné.

Náměstek hejtmana pro sociální věci Martin Záhoř Deníku řekl, že kraj je zařazení odlehčovací služby do krajské sítě nakloněn a jednání jsou stále otevřená. Nicméně záleží na tom, kolik peněz na sociální služby obdrží od ministerstva práce a sociálních věcí. „Terénní odlehčovací péči vnímáme jako nesmírně důležitou a úžasnou věc, která mnohým lidem ulehčuje těžkou životní situaci a myslím si, že dlouhodobě by měla být jednou z nejpodporovanějších,“ uvedl náměstek s tím, že kraj s ohledem na současnou krizi a nejistou situaci musí nejdříve zajistit klienty odkázané na celodenní péči ve svých zařízeních. „Pokud by tu tedy ta možnost (z finančního hlediska pozn. red.) byla, určitě bychom odlehčovací službu do krajské sítě zařadili. Pokud však nemáme dostatečné prostředky a nevíme, jaká situace v budoucnu nastane, nemůžeme základní síť rozvíjet. Bylo by to nezodpovědné,“ doplnil Martin Záhoř.