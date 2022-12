„Zimu celkem zvládáme a navíc tu dobře funguje výměnný obchod. Teplými rukavicemi, vestami nebo vložkami do bot jsme vybavili snad polovinu našich kolegů, samozřejmě nejčastěji výměnou za horkou čokoládu nebo svařák. A někdy nám kolegové přinesou horký čaj i sami od sebe,“ usmívá se Vardan Dašjan, jehož stánek přetéká kožešinami a hřejivými domácími přezůvkami.

Příjemná blondýnka mezi várnicemi se svařákem a horkým punčem své jméno neprozradí, ale zima jí prý není. „Mráz ani nestačíme vnímat, skoro se nezastavíme,“ směje se a mizí zachránit dalšího zmrzlého zákazníka.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Sdílnější je kovář Jiří Šimon. Zimou netrpí, stojí u výhně a předvádí zájemcům kovářskou práci. „Jsem na zimu zvyklý z hor, jezdím na běžkách a základem je několik vrstev oblečení, teplo od nohou a pitný režim. U mě je to pivo a slivovice,“ upřesňuje. K jeho ohni se chodí ohřát děti, dospělí i kolegové z okolních stánků. „Nikoho určitě nevyženu, pokud je slušný,“ dodává s úsměvem.

Na opačné straně náměstí má svoje zimní zboží Václav Ulm. I když mu zima není, mrazy se mu nelíbí. „Chodí totiž méně lidí, a když přijdou, tak jen ti otužilí, takže na větší prodej teplého prádla to vliv nemá,“ vysvětluje. Teplými ponožkami ale vybavil mnoho dalších stánkařů. „Solidarita musí být, my zase dostaneme medovinu nebo trdelníček,“ říká. Sám se nezahřívá svařákem, ale nejraději slivovičkou. „Tou nás zásobuje místní ponocný Zdeněk Zajíček, to je moc užitečná funkce,“ pomrkává spiklenecky a je vidět, že se těší na jeho další návštěvu.

„Teplo od nohou je základ,“ potvrzuje Bohumil Zahradník. I on svoje pečené kaštany směňuje nejčastěji za svařák nebo teplé placky. „Je to řehole, ale v téhle branži jsme na to zvyklí. Máme sice zkřehlý prsty, ale hřeje nás, že za pár dní už budeme sedět v teple pod stromečkem“ dodává.

Obsluha stánku s grilovanými klobásami je na mráz také dobře připravená a hýří dobrou náladou. „Máme tady trochu svého tepla z grilů a z přímotopů, ale to vám nohy nezahřeje, takže jsme raději pořád v pohybu.“ říká se smíchem slečna Pauknerová a dodává: „A zima k vánočním trhům přece patří.“