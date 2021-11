Podle generálního ředitele Plzeňské teplárenské Václava Paška je důvodem zvýšení ceny tepla růst inflace a extrémní nárůst cen emisních povolenek. O zdražení v průměru o 9,7 % musí ještě rozhodnout valná hromada Plzeňské teplárenské, která bude 7. prosince.

"Plzeňská teplárenská má dlouhodobě nejnižší cenu tepla v ČR. I po navýšení to tak zůstane, budeme pořád pod 600 korun za gigajoule," řekl Pašek. Jak dále uvedl, při průměrné velikosti bytu 65 metrů čtverečních a průměrné spotřebě 25 GJ/rok při vytápění i ohřevu teplé vody zaplatí od nového roku domácnost o 110 korun za měsíc víc. Plzeňané letos platí za gigajoule 540,32 koruny včetně DPH, meziročně o 25 korun více. Společnost do letoška pět let nezdražovala. Růst inflace v příštím roce odhadl Pašek až na šest procent, náklady podniku na nákup emisních povolenek na vypouštění oxidu uhličitého by se měly zvýšit z letošní půl miliardy na 868 milionů korun. "Tato čísla musí mít dopad do ekonomiky firmy," uvedl.

Firma chce udržet rozumnou ziskovost a stejně jako letos vyplatit v příštím roce městu 200 milionů korun na dividendách. Pro zvýšení ceny tepla v Plzni od ledna 2022 hlasovalo v pondělí 34 zastupitelů, nikdo nebyl proti a tři se zdrželi. Pokud podnik zdražuje teplo o více než pět procent, musí to schválit valná hromada a zastupitelé.

Společnost Plzeňská teplárenská měla loni hrubý zisk přes 328 milionů korun, o pětinu nižší než o rok dřív. Jeho profit výrazně srazil razantní nárůst cen emisních povolenek. Plzeňskou teplárenskou vlastní většinově Plzeň, 35 procent připadá skupině EPH Daniela Křetínského.