Zhruba o osmadvacet procent oproti původně plánovaným čtyřiceti by se měla nakonec od ledna zvýšit cena tepla dodávaného do plzeňských domácností společností Plzeňská teplárenská.

Vyplývá to z návrhu, který byl odhlasován na čtvrtečním jednání Zastupitelstva města Plzně. Dohodli se na něm oba akcionáři, tedy město Plzeň jako majoritní vlastník a společnost EP Infrastructure, a.s. jakožto vlastník s minoritním podílem. K definitivnímu schválení je ještě potřeba souhlas valné hromady Plzeňské teplárenské, ta se bude konat 28. listopadu 2023.

„Zatímco původně představenstvo společnosti Plzeňská teplárenská navrhovalo zvýšit cenu tepla pro rok 2024 pro obyvatele o 240 Kč za GJ bez DPH, což je nárůst o zhruba 40 procent, nová dohoda s druhým akcionářem počítá s částkou navýšení o (28,3 procent průměrné ceny tepla v Plzni) 161,30 Kč/GJ bez DPH,“ přiblížil radní města Plzně Vlastimil Gola, který má na starost oblast nakládání s majetkem a správu majetkových účastí města Plzně.

V roce 2023 platí obyvatelé Plzně v roce 2023 za teplo 626,67 Kč/GJ s DPH, tedy 569,34 Kč/GJ bez DPH, teď to tedy bude přes 800 korun s DPH. Pro průměrnou plzeňskou domácnost to však znamená zvýšení měsíčních nákladů o 268 korun.

„Podařilo se nám srazit navýšení ceny o zhruba třetinu oproti původnímu návrhu. Jednání bylo velmi tvrdé, ale konstruktivní. Naším cílem je, aby Plzeň dál měla nejlepší cenu tepla v České republice,“ reagoval primátor Roman Zarzycký.

Důvodů pro navýšení ceny je podle Plzeňské teplárenské více. „Vláda letos zrušila v rámci konsolidačního balíčku podporu teplárnám ve výši ve výši 17 miliard korun. A komodita teplo vychází dlouhodobě jako ztrátová. Nebyla ani vypsána podpora kombinované výroby tepla a elektřiny a svou roli hraje i zvyšování ceny emisních povolenek CO2,“ zdůvodňoval nedávno pro Deník návrh generální ředitel Plzeňské teplárenské Václav Pašek. Podle teplárny je také nutné pokračovat v procesu dekarbonizace, který vyžaduje celkovou investici kolem sedmi miliard korun do zařízení plzeňské teplárny.

„Znamená to, že Plzeňská teplárenská na teple nic nevydělá, ani neprodělá. Je to maximum možného s ohledem na zákony, regulace, péči řádného hospodáře a také s ohledem na postoj druhého akcionáře," komentoval ještě Zarzycký zvýšení ceny na svém Facebooku. „Věřím, že navýšení pochopíte, i když jakékoliv zdražení v této těžké době nikomu radost nedělá. Vím to a mrzí mě to. Neměli jsme na výběr," dodal.

Cena tepla z Plzeňské teplárenské, která zásobuje teplem 54 tisíc domácností, zůstává dlouhodobě nejnižší v České republice, celorepublikový průměr ceny za teplo je kolem 1200 Kč za GJ. K tak výraznému zvýšení cen došlo po delší době, pro rok 2023 to bylo pouze o 4,8 procenta, rok před tím o 9,7 procenta.