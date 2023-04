Loňský májový prak nahradila tentokrát májka s názvem Léčebná metoda MUDr. Nešpora. Ta bude náves v Chotiné na severním Plzeňsku zdobit opět celý rok až do příštího 30. dubna.

V Číčově na jižním Plzeňsku staví už několik let dvě májky | Video: Pavel Bouda

Na obřím dřevěném kříži je připoutaná postava s dvěma půllitry v rukou. „Letos jsme vymysleli tohle. Konkrétně to myslím napadlo našeho kamaráda Ferdu Valeše,“ prozrazuje člen místního Společenstva vykalenejch hřebíků s přezdívkou Šebek. Zmíněný spolek se stará o netradiční májky v Chotiné už pětadvacet let. Tím prvním impulsem byla nespokojenost tehdejšího hostinského, kterému se žádná z májek, které tam dosud stavěly, nelíbila. „Tak jsme si řekli, že na to půjdeme jinak a schválně jsme si z něj udělali trochu legraci. A už nám to zůstalo,“ prozrazuje historii neobvyklých chotinských májek zakladatel Společenstva vykalenejch hřebíků František Valeš.

V minulých letech se tu objevilo třeba obří lízátko, palma, vidlička se špekáčkem, velká konzerva paštiky Májky, rozlitá plechovka s pivem, čapí hnízdo nebo májka s rudými trenkami a postavou tehdejšího prezidenta na žebříku. „O to, že by nám ji někdo porazil, strach nemáme. Pečlivě si ji totiž hlídáme,“ dodává šibalsky Šebek.

Hospody na vsích lapají po dechu. Za poslední roky jich skončilo patnáct procent

To v Číčově na jižním Plzeňsku neobvyklou májku nenajdete, zato mají rovnou dvě. „Dvě májky máme proto, že když byl covid, tak bylo zakázané se veřejně setkávat. Proto jsme jednu symbolickou májku postavili na návsi a druhou neoficiální tady u hřiště, abychom tu mohli posedět. Ale seděli jsme u ní v rouškách. No a od té doby to děláme každý rok, vysvětluje Lucie Matoušková, která akci spoluorganizuje.

„Navíc na návsi je dost velký provoz, tak i kvůli bezpečnosti raději posedíme večer tady u hřiště,“ dodává Lucie. Smrky na májky vybírají v místním lese a letos měří jedenáct metrů. „Vztyčujeme je ručně, protože jsou malé. Ale když byly májky před lety vysoké i přes dvacet metrů, byla to těžká práce se žebříky. Později jsme si na to najímali i jeřáb. Dnes se o všechno starají místní hasiči, hlavně naše zásahová jednotka pod vedením Vlastimila Rybáka,“ chválí svoje chlapce starosta Sboru dobrovolných hasičů v Číčově Miroslav Valenta. Ani v Číčově nepamatují, že by jim někdo jejich májku porazil.

„Ale dříve to k těm zvykům patřilo. Pamatuju, že můj děda jezdil s kamarády porážet májky třeba do Hořehled nebo Míšova. Přesto si i dneska ty naše pečlivě pohlídáme,“ prozrazuje Valenta.