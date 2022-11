Z deseti nejzávažnějších činů spáchaných letos do konce října na Karlovarsku byla polovina dokonaná. Ve čtyřech případech oběť napadení přežila a jednou na ni pachatel vůbec nezaútočil. Šlo totiž o muže s bohatou kriminální minulostí, kterého si na vraždu najala karlovarská podnikatelka Gia D. V. a on jí jen předstíral, že čin spáchá. Vše ale oznámil policii a žena již za pár dní stane před Krajským soudem v Plzni. Podle obžaloby muži letos v květnu opakovaně při osobních setkáních řekla vše o vytipované oběti a instruovala ho, jak dotyčnou přimět k převedení finančních prostředků na účet, jehož číslo jí předá. „Obžalovaná měla rovněž instruovat A. A., jakým způsobem se má zbavit těla poškozené s doporučením, aby zalil části jejího těla do betonu a takto je hodil do jezera Medard, dále jej měla poučovat, jak vraždu správně provést a současně si měla naplánovat alibi,“ popsala mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Co se týče zbylých devíti nejzávažnějších skutků na Karlovarsku, tři z nich se staly v rámci rodiny. Stejné číslo útoků mezi blízkými evidují policisté i na Plzeňsku. A právě smrtelné útoky na nejbližší vyvolaly letos v západních Čechách největší pozornost.

První z těchto případů se stal již v polovině února v malé obci nedaleko Aše na Chebsku. Tam podle zjištění Deníku teprve 13letý chlapec ubodal svoji babičku. Po činu měl být převezen do psychiatrické léčebny. Kde je v současné době, není známo. „Případ dosud nebyl uzavřen. Vzhledem k tomu, že jde o nezletilého, nelze sdělit žádné podrobnosti,“ vysvětlil karlovarský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Další tragédie se odehrála 15. března v malé obci u Nýrska na Klatovsku. Stanislav N. tam v domku zaútočil na svého syna, který ten den slavil 14. narozeniny. Nožem dítěti zasadil tři desítky bodných ran. Chlapce nemohli zachránit ani babička s dědečkem, kteří vběhli do místnosti. Po činu se Stanislav N. několikrát bodl nožem do hlavy a vyskočil z okna, přičemž se velmi těžce zranil. Přežil, ale dodnes má následky. Podle znalců byl nepříčetný, a tak nemohl být za vraždu souzen. Na svobodu by se ale dostat neměl. „Nedokáži si představit, že by žil někde v garsonce, to by byla časovaná bomba,“ varovala soudní znalkyně oboru psychiatrie Eva Navrátilová s tím, že by útok mohl kdykoli zopakovat. Krajský soud se s názorem ztotožnil a Stanislava N., který pro sebe žádal trest smrti, poslal do zabezpečovací detence. Muž si ale podal stížnost, a tak rozhodne Vrchní soud v Praze.

Jen o pár týdnů později, 16. dubna, se podobná tragédie stala v Karlových Varech. Údajně z finančních důvodů se tam Kristýna K. rozhodla zabít dvě ze svých tří dětí, přežít mělo jen miminko. Tříleté holčičce zasadila matka devět ran nožem do krku, pětiletému chlapečkovi pět. Mladší z potomků neměl šancií přežít, staršího zachránila jen skvělá práce lékařů. „Své děti jsem vždy milovala. Nikdy jsem se k nim nechovala zle nebo agresivně. Chtěla jsem je uchránit. Bála jsem se, že se z nás stanou bezdomovci a děti nebudou mít co jíst,“ hájila se žena u Krajského soudu v Plzni. Ten ji před dvěma týdny poslal do vězení na 22 let. Verdikt není pravomocný.

První listopadový den pak vzrušila Plzeň dramatická honba za Dinem N. (25), který v Plachého ulici v Plzni surově zavraždil svoji 46letou matku. Žena neměla šanci množství ran, které jí zasadil mladík, jenž byl jen pár týdnů předtím propuštěn z vězení, přežít. Po činu uprchl, ale za pár hodin měl na rukou pouta. Policii při pátrání pomohla veřejnost, zejména pak informace od zaměstnanců Plzeňských městských dopravních podniků. O dva dny později ho vzal plzeňský městský soud do vazby, kde bude čekat na líčení.

