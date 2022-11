Podle Brože momentálně probíhají dokončovací práce na hlavní trase městského okruhu. „Zároveň dokončujeme vybavení příslušenství mostních objektů, pracujeme také na sadových a vegetačních úpravách,“ řekl Deníku stavbyvedoucí s tím, že stavba obchvatu postupuje dle plánu. „V lednu dokončíme oplocení proti zvěři a zrekultivujeme dočasné zábory stavby. Kompletně hotovo by mělo být příští rok v únoru,“ popsal Matěj Brož.

Od srpna už řidiči využívají most nad Chebskou ulicí. Oproti provizornímu nájezdu z Chebské ulice, který byl umístěn v odbočovacím pruhu před mostem, řidiči most podjíždějí a za ním odbočují vpravo ve směru jízdy. Napojí se tak na vozovku směrem do Skvrňan a na Bory nebo na přivaděč k dálnici D5 na Norimberk či Prahu.

Podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Čížka je stavba náročná rozsahem stavebních prací, prostorem – terénem, kde byla například pokládána estakáda, která se zakládala v údolí řeky Mže, nebo také komplikacemi s lidskými zdroji a nedostatkem některých materiálů na celosvětovém trhu, jako je ocel nebo izolační materiály. Přesto stavba nebude zásadně dražší. „Půjde především o objednané vícepráce, což ale nejsou zásadně vysoké částky,“ doplňuje Pavel Čížek.

Propojí čtvrti

Západní okruh propojí největší městská sídliště na Severním Předměstí s průmyslovou zónou na Borských polích. Akce za téměř dvě miliardy korun ulehčí dopravně přetížené Plzni. Celkově bude okruh po dokončení druhé etapy měřit 5,9 kilometru.

Stavba započala už v roce 2009 nultou etapou, kdy byl za 174 milionů korun vystavěn kruhový objezd na Borských polích. Na ní navázala etapa první, při níž byla od září 2012 do září 2014 za téměř miliardu korun vybudována komunikace od Domažlické ulice do Křimic. Současná závěrečná fáze zahrnuje stavbu silnice z Křimic na Severní Předměstí.