Kvůli špatné situaci funguje Techmania v omezeném režimu, pro veřejnost pouze od čtvrtka do neděle, pondělí až středa jsou rezervovány pro školy. Instituce rovněž musela propustit tři desítky zaměstnanců a někteří další lidé ukončili poměr kvůli přepracovanosti.

„Naším cílem je, abychom mohli fungovat sedm dní v týdnu. K tomu potřebujeme finanční podporu. Nejsme totiž tyto peníze schopni získat jen od našich návštěvníků,“ řekl Deníku ředitel centra Vlastimil Volák s tím, že Techmania může na vstupném vydělat zhruba 25 milionů korun s předpokladem, že vzdělávací centrum navštíví 180 až 200 tisíc lidí ročně.

Odchod zaměstnanců

Tolik lidí ale v omezeném provozu do Techmanie nepřijde. Centrum proto potřebuje cca dalších 30 milionů korun.

Techmanii musely kvůli nedostatku peněz a omezené otevírací době už opustit tři desítky zaměstnanců. „Zůstali tu přetížení zaměstnan-ci, ti se všichni se snaží, aby služba byla dokonalá, ale z logiky věci to nemůže trvat věčně. Někteří pracovníci jsou už tak unavení, že odcházejí sami,“ zhodnotil situaci ředitel. Dodal, že centrum nemůže do dalšího roku vejít s tím, že bude takto och-romeno. „Potom zemřeme na nekvalitu,“ poznamenal.

Volák informoval, že o letošních prázdninách byla návštěvnost stejně vysoká jako v letech před covidem. „Je vidět, že nás návštěvníci vnímají pozitivně. Musíme mít proto vytvořené podmín-ky a na nich se musí dohodnout zakladatelé pravděpo-dobně s městem a krajem.“

Město Plzeň a Plzeňský kraj pravidelně Techmanii podporovaly dotacemi, kdy instituce podle Voláka dostávala od každého přibližně 10 milionů korun ročně. Ranou bylo, když Plzeň v roce 2019 snížila dotaci na tři miliony korun.

Podle ředitele Voláka je v současné době zapotřebí, aby se zakladatelé instituce, tedy Západočeská univerzita (ZČU) v Plzni a Škoda Transportation, dohodli na dlouhodobém a udržitelném financování centra.

ZČU a ŠKODA jednají

Mluvčí ZČU Šárka Stará však informovala, že univerzita jako veřejná instituce nemů-že Techmanii podporovat napřímo. „Usilovně ale jednáme společně s druhým zakladatelem ŠKODA Investment o strategických partnerství, která by zajistila stabilní financování Tech-manie s dlouhodobým výhledem,“ řekla.

Konec Techmanie by podle ní znamenal omezení propagace výsledků a aktivit ZČU vůči mladší generaci, potenciálním studentům ZČU, i vůči široké veřejnosti, a to nejen na regionální úrovni. „Především by to ale omezilo možnosti neformálního vzdělávání v celém Plzeňském kraji,“ uzavřela.