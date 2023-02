Zkusila si to například Zdeňka Netopilíková s manželem a dvěma dětmi. „Přijeli jsme sice na normální prohlídku, protože minule se nám tu moc líbilo, ale tahle možnost nás zaujala. Mám zručného manžela, tak si alespoň odvezeme domů do Karlových Varů vlastní šperk,“ směje se.

Úplně poprvé se naopak do Techmanie vypravila rodina Nohových z Chýně u Prahy. „Rozhodli jsme se až včera večer, kam pojedeme na výlet. A vyhrála to plzeňská Techmania. Vyrobit si vlastní ozdobu je hezký nápad,“ říká Miloslav Noha s manželkou a dcerou. „Ale Valentýna nijak zvlášť neslavíme,“ dodává a soustředí se opět na pečlivé ohýbání drátku.

Kdo neměl odvahu zapojit se do vlastní výroby, mohl na tématických exponátech zkoumat různé fyzikální jevy. Například mohl zjistit, proč je západ slunce nejromantičtější částí dne, ověřit si na silných magnetech pořekadlo, že protiklady se vzájemně přitahují či se vydat na své první rande do středu Země.

„Valentýnskou akci jsme pořádali už loni, ale až letos v takovémto rozsahu. Poprvé je to s možností takového zapojení veřejnosti, kdy si mohou lidé vyrobit vlastní šperk, například přívěšek nebo cokoliv, co je napadne. Stačí jim vlastně jen drátek, kleště a vlastní fantazie. My jim pak jejich výtvor pomůžeme pokovovat mědí a mohou si jej odnést domů jako hezký valentýnský dárek. Vyrábíme tu společně i netradiční valentýnská přání, vylepšená o svítící LED diody. Jsme tu vlastně zamilovaní do vědy,“ usmívá se Kristýna Nová, vedoucí programového oddělení Techmanie.