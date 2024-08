„Prázdniny jsou pro děti synonymem pohody, nevšedních zážitků, rodinných a přátelských setkání. Pro ukrajinské uprchlíky je realita jiná. Jejich životy jsou plné válečných dramat. Přišli o rodinu, přátele a svůj životní styl, hledají nový domov v neznámé zemi, musejí se adaptovat. Zaměstnaní rodiče nemají prostor věnovat se o prázdninách celodenně svým dětem a ceny běžných táborů jsou pro ně nezaplatitelné," říká Barbora Uldrychová z Diakonie Západ. Ta prostřednictvím Archy pro rodiny s dětmi zajišťuje bezplatně během školního roku i o prázdninách dětem smysluplné trávení volného času, děti cizinců seznamuje s českými vrstevníky, českou kulturou a jazykem. Většina akcí je hrazena německou Diakonie Katastrophenhilfe, grantem UMCOR podporujícím integraci ukrajinských uprchlíků a z veřejné sbírky Krabice od bot.

Akce pro ukrajinské děti o prázdninách jsou velmi vítané. „Hned po vysvědčení jsme zahájili prázdniny v parku za Plazou. Na programu byla ukázka první pomoci a pak kino. Dorazilo devět ukrajinských rodin s dětmi a všichni byli nadšeni,“ říká Lucie Čechurová, sociální pracovnice služby Archa pro rodiny s dětmi Diakonie Západ.

Další vyhledávanou aktivitou jsou příměstské tábory pořádané na několika místech Plzeňského kraje. Na přelomu července a srpna se jeden z nich koná v Domažlicích. Další se uskuteční 5. až 9. srpna v Plzni. Tábor pro rokycanské děti se odehrál začátkem července. Věkové rozmezí dětí je od 6 do 15 let a zájem vždy převyšuje kapacitu. „V Plzni se často zapojují děti, které už s Archou mají zkušenost – ať už z volnočasových aktivit pořádaných během školního roku nebo z rodinných akcí či předešlých táborů. Některé děti se akcí účastní pravidelně již od našich prvních adaptačních aktivit, které jsme pořádali v Malesicích v roce 2022,“ vysvětluje Čechurová. Celkem je na příměstské tábory přihlášeno 40 dětí ukrajinské národnosti.

Jak těžké je žít daleko od domova ví i Yuliia Popova, jejíž rodina uprchla z Ukrajiny na jaře 2022 a nejprve byla ubytovaná právě v Malesicích, kde se s Archou pro rodiny s dětmi setkala poprvé. Za uplynulé dva roky ušla v rámci integrace ona i její děti velký kus cesty. „Největší problém mi dělá jazyková bariéra. Snažím se naučit česky, ale nemůžu si dovolit placené kurzy a na bezplatných není dostatek kapacity. Na život v Česku jsme si postupně zvykli. Moje dcera tu chodila do školky a v září nastupuje do první třídy. Pro mého téměř dospělého syna je obtížnější se přizpůsobit a opravdu se chce vrátit na Ukrajinu,“ říká Yuliia Popova, která už dnes v plzeňské Arše pro rodiny s dětmi sama pracuje a pomáhá i s letními akcemi právě pro malé krajany.

Archa pro rodiny s dětmi plánuje koncem léta další zajímavou akci, díky které mohou ukrajinské rodiny, včetně třeba prarodičů, poznat místní tradice i okolí Plzně. „Už 20. srpna vyrazíme na celodenní výlet nedaleko Plzně, přičemž konkrétní místo bude překvapením,“ láká zájemce Lucie Čechurová.

Nový Klub Beruška je určený pro české i ukrajinské maminky s dětmi do čtyř let a koná se každou třetí středu v měsíci od 10 do 12 hodin. Aktivita se koná díky projektům na podporu integrace ukrajinských maminek do společnosti. Cílem je, aby měly příležitost seznámit se, věnovat se společně rozvoji dětí a popovídat si nad různými tématy.

Na letní akce pak budou od září navazovat volnočasové aktivity pro děti, které pořádají v Arše pravidelně během školního roku. Rozpis akcí zaměřených na podporu vzdělávání, tvoření či sport, mohou zájemci dohledat na webových stránkách Archy pro rodiny s dětmi a Facebooku.