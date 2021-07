Ve spolupráci s nimi ji připravila městská organizace Plzeň – Turismus a kromě možnosti pochutnat si na dobrém jídle nabízí lidem také možnost zapojit se do soutěže a vyhrát některou z cen.

V červnu organizace Plzeň - Turismus oslovila místní restauratéry a kavárníky. Výsledkem je jedenáct originálních položek na jedenácti menu plzeňských podniků, které je možné ochutnat až do konce srpna. Na své si přijdou i ti, co místo zlatavého moku raději sáhnou po vínu, kávě, limonádě nebo třeba dezertu. Například U Salzmannů na menu zařadili netradiční dezert - šlehaný tvaroh s vanilkou a třešně v černém pivě.

A jak se mohou lidé zapojit do soutěže? Stačí zajít do jedné z restaurací, dát si položku z menu vytvořenou pro Léto na pivě, u degustace se vyfotit a fotku sdílet na svém Facebooku nebo Instagramu s hashtagem #dejteplzen, označením podniku a @VisitPlzeň. Každý týden bude nejoriginálnější příspěvek odměněný dárkem v podobě volných vstupenek do různých turistických cílů a dárky s plzeňskou tematikou!

„Pokud se bude chtít některý z dalších plzeňských podniků do výzvy dodatečně zapojit, je to stále možné,“ dodala Anna Gaierová z organizace Plzeň-Turismus, která výzvu koordinuje a komunikuje se zapojenými podniky. Více informací, detailnější popis servírovaných specialit a kompletní pravidla soutěže najdete na https://www.visitplzen.eu/letonapive/.

Přehled restaurací a jídel pro Léto na pivě

Restaurace Plzeňka: Grilovaný hermelín glazovaný plzeňským pivem s perníkovou krustou

Šenk a restaurace Lékárna: Syrečkový tatarák na topince se sladovým karamelem

Restaurace Kozlovna Doubravka: Fish and chips v pivním těstíčku

Restaurace Sokolovna Bolevec: Bramborové knedlíky plněné trhanou pivní kachnou, s červeným zelím s pivní cibuládou

Švejk Restaurant U Pětatřicátníků: Hovězí guláš feldkuráta Otto Katze

Srdcovka Corso: Hovězí guláš s černým pivem

Restaurace 12°: Tvarůžky & Chorizo, smažené v pivním těstíčku

Šenk Na Parkánu: Kančí steak s bramboro-celerovým pyré a pivní omáčkou

Terraza: Vepřová žebra v pivní marinádě

U Salzmannů: Šlehaný tvaroh s vanilkou a třešně v černém pivě

Martinská Osteria: Lilac Beer, pivní koktejl složený z domácího šeříkového sirupu, vymačkané šťávy z limetek a plzeňského piva