Pátek 30. června byl posledním dnem, kdy měly otevřeno pobočky České pošty určené ke zrušení. Jejich otevírací doba byla navíc jen první hodinu standardní otevírací doby. Nejčastěji tedy od osmi do devíti hodin.

Pošta v plzeňské ulici V Bezovce | Video: Deník/Pavel Bouda

„Následně dojde k finanční uzávěrce a v řadě případů začne přeskladnění formulářů a zboží na nástupnické pošty,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Jednou z rušených poboček České pošty v Plzni je i oblíbená pošta V Bezovce, kam chodili mnoho místních lidí i pracovníci firem z okolí. „Já jsem chodil jedině sem. Mnoho let a minimálně dvakrát týdně. Budu chodit tedy teď nahoru na Bory, i když je to pro mne o pěkný kus dál. Jednoduše se tu vybíraly peníze, teď budu muset do automatu, to je v mém věku pro mě obtížné,“ říká dvaasedmdesátiletý Antonín z Plzně. Několik let sem chodila i padesátiletá Eva. „Máme tady nedaleko firmu, tak jsem sem vždycky zaběhla s korespondencí nebo šla pro balík. No tak teď budu běhat o pěkný kousek dál,“ říká rezignovaně. Nejbližšími pobočkami jsou v tomto případě pošty na Klatovské u Svazáčku nebo na Jižním předměstí.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Změna je to i pro obsluhující poštovní personál. „Pár let jsem tu strávila, dnes je to moje poslední služba. Od pondělka už budu jinde, ale na žádné poštovní pobočce mě už nenajdete,“ usmívá se posmutněle slečna za přepážkou. Patří tak mezi zhruba dvě třetiny zaměstnanců, pro které se místa na jiných pobočkách nenašla.

30. červen byl posledním otevíracím dnem pro celkem jedenáct poboček v Plzni. Z původně ohlášených třinácti se nakonec po jednáních s Českou poštou podařilo městu dvě z nich zachránit. Zachována tak zůstala pošta číslo 9 v Obchodním centru Olympia a pošta číslo 18 na sídlišti ve Skvrňanech.