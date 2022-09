„Před covidem jsme tady pořádali dva ročníky mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Chceme na to navázat, ale letos jsme se tak trochu chytili do prezidentské pasti, protože jsme sázeli na to, že komunální volby budou vyhlášeny o týden později. Při dvoudenním veletrhu bychom znemožnili vystavovatelům jít volit, proto jsme se rozhodli tento formát opustit a uděláme festival jen na jeden den, zaměřený na literaturu pro děti a mládež,“ vysvětlil změny v plánech Radovan Auer.