Pro milovníky historie a tradic asi není novinkou, že oslavy spojené s uvedením Svatomartinského vína na trh nejsou jen záležitostí posledních několika let. Už za dob císaře Josefa II. bylo zvykem připíjet si na den svatého Martina poprvé novým vínem.

Na etiketě Svatomartinského vína musí být vždy logo s obrázkem svatého Martina na bílém koni | Video: Deník/Pavel Bouda

Byl to den, kdy končila služba vinařům, kteří u větších sedláků hospodařili a při sklence prvního vína se domlouvala práce na další rok. Jako poděkování od sedláků nechyběla na stole často pečená husa nebo koláče.

I letos se v sobotu 11. listopadu přesně v 11 hodin otevřou na mnoha místech a slavnostních akcích po celém Česku první lahve s letošním Svatomartinským vínem. Zatímco pro většinu z nás je to příležitost ochutnat nová svěží vína, přiťuknout si s přáteli a společně si třeba dopřát tradiční pečenou husu, pro vinaře to znamená dodržet při jejich výrobě a následném prodeji několik důležitých podmínek.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Kromě toho, že martinská vína by se neměla prodávat a otevírat dřív než 11. 11., tak musejí být také vyrobená z konkrétních odrůd. Svatomartinské víno by se navíc podle pravidel nemělo nalévat ze sudu, ale vždy z lahve. Na její etiketě musí být vždy logo Svatomartinského vína s obrázkem svatého Martina na bílém koni, na záklopce nesmí chybět označení, že se jedná o Svatomartinské víno a na hrdle lahve datum ročníku. Martinské víno smí být jenom suché, což má praktické zdůvodnění. Hrozny se trhají jako první, protože se musí stihnout zpracovat a u nás nebyly a nejsou příznivé podmínky, umožňující takhle brzy dosažení vysoké vyzrálosti cukrů. A k huse je suché stejně nejlepší,“ usmívá Petr Beran, majitel Vinotéky Doubravka a Na Roudné.

Označení Svatomartinské proto mohou mít pouze vína vyrobená z raných odrůd. Pro bílá vína to jsou Müller Thurgau, Veltlínské červené a Muškát moravský, pro červená Modrý Portugal a Svatovavřinecké a pro růžová a klarety pak Svatovavřinecké, Modrý Portugal a Zweigeltrebe.

Svatomartinská husa bude letos o něco dražší. Hospody i tak hlásí plno

„Lahve musí projít certfikací, aby mohly jít do prodeje. Odborná vinařská komise hodnotí i barvu, aroma a chuť. Pak teprve mohou vinaři uvést na trh své víno pod známkou Svatomartinské. To by se mělo prodávat nejdéle do Velikonoc, kdy si ještě uchovává svou svěžest. Pak by mělo zmizet z trhu. My jej začneme otvírat přesně 11. 11. v 11 hodin, ale lidé mohou přijít už před jedenáctou, aby se mohli včas usadit,“ vysvětluje majitel Vinotéky Dionýs Luboš Chocholoušek

Letos byly pro pěstování a kvalitu vína skvělé podmínky a proto se lidé i vinaři na ochutnání prvního vína těší. „Sám jsem samozřejmě ještě neochutnal, nechám si to na sobotu, abych si tu tradici v sobě udržel. Otvíráme už v devět, ale první lahve otevřeme přesně v 11 hodin. Máme své pravidelné zákazníky a těch chodí především první dny hodně. Lidi se na to těší,“ říká Beran s tím, že cena Svatomartinského vína bude letos jen o pár korun vyšší než loni. Tehdy se prodávala lahev za 139 korun.

Kromě Svatomartinského poslední dobou stoupá i obliba takzvaných mladých vín, která už nemusejí splňovat přísné podmínky martinských vín. „Mladé víno si dělají vinaři sami, protože nemusí mít žádnou známku a tahle vína na rozdíl od martinských mohou být polosuchá nebo sladká, protože cukernatost je tam vyšší. Lépe se proto prodávají a mohou být proto o něco dražší, třeba 165 korun za lahev nebo i víc,“ říká Chocholoušek.

Tipy na víkend: Řada akcí věnovaných sv. Martinovi, koncerty a divadla

Právě na mladá vína se více specializují v plzeňské Vinotéce Degust. „Na rozdíl od martinských vín je můžeme prodávat bez omezení a pokryjí i větší chuťovou škálu, protože nemusejí být jen suchá,“ potvrzuje majitel vinotéky Jiří Šplíchal. Loni zde stála lahev mladého vína 178 korun a protože podle něj byla úroda dobrá, tak cena zůstane pro letošek stejná.

Svatomartinské víno se v Plzni bude otvírat i na tradičních místech, jako jsou například Martinské trhy na náměstí Republiky, kam dorazí v sobotu přesně v 11 hodin i svatý Martin na bílém koni. „Budeme připraveni a začneme otvírat přesně v 11 hodin a 11 minut,“ těší se prodejce vín ve stánku na trzích Josef Felgr starší.

Společného slavnostního ochutnávání martinských vín se můžete v sobotu zúčastnit třeba i na Bolevecké návsi, v Selském dvoře U Matoušů nebo na hradu Radyně. V neděli pak můžete ještě navštívit Svatomartinské hody v Habrmannově parku na Doubravce.