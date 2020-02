Pavel Motejzík, koordinátor kultury a cestovního ruchu a manažer Mikroregionu Nepomucko, ukazuje stylizované sošky svatých Janů Nepomuckých. Ty představitelé města Nepomuku povezou v dubnu do USA.

Pavel Motejzík | Foto: Deník / Hana Josefová

„Bronzové sošky vytvořil sochař Václav Česák. Zpodobňují kříž a zároveň siluetu sv. Jana Nepomuckého. Do jejich podstavců jsou umístěny kazety se zemí z místa rodiště světce, tedy z Nepomuku, a z místa jeho smrti, tedy z Prahy,“ uvedl Pavel Motejzík. Nepomucká výprava v dubnu navštíví v USA tři svatojánské kostely: v New Yorku, Chicagu a St. Louis. „V roce 2021 uplyne 300 let od blahořečení Jana Nepomuckého a v roce 2029 to bude tři sta let od jeho svatořečení,“ připomíná Pavel Motejzík. Dodává, že výročí jsou pro Nepomuk jedinečnou možností nejen k prezentaci nejslavnějšího rodáka.