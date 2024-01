Dětský karneval, Valentýnské svatby na jeden den nebo turnaj v rybníkovém hokeji. I takové akce můžete zažít na oblíbeném venkovním kluzišti v Plzni na Slovanech v areálu Škoda sport parku pod vodárnou. Pokud je ovšem nezhatí nepřízeň počasí.

Venkovní kluziště v Plzni na Slovanech se stalo oblíbeným místem milovníků bruslení. | Video: Deník/Pavel Bouda

„To je náš úhlavní nepřítel. Například kvůli vydatnému dešti areál nebyl několik dní vůbec v provozu, především na Vánoce. Ale jinak je zájem lidí obrovský. Velká návštěvnost byla mezi svátky a jednoznačně největší na Silvestra, to tu bylo určitě 400 lidí. Dokonce občas museli čekat, až se led uvolní. Všichni si to ale užívali, svařák tekl proudem a bylo to parádní. A když sněžilo, zametal, kdo měl ruce. Někteří si při tom zavzpomínali, jak hrabali kdysi sníh i na Boleváku,“ říká Petra Valová, vedoucí odboru majetku a investic a rozvoje ÚMO 2.

Na ledové ploše krouží nejčastěji rodiče s dětmi, kteří rádi využívají zázemí areálu s vyhřívaným stanem a občerstvením.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„To zázemí je fajn. Jsme tu sice poprvé, ale věděli jsme o téhle možnosti od kamarádů. Bydlíme nedaleko a pokud se nám tu bude líbit, určitě sem ještě přijdeme. Já sama nebruslím, ale manžel ano, tak učí našeho šestiletého syna on. Malému se tu sice líbí, ale moc se mu jezdit nechce. Mám na něj ale takovou fintu. Když objede s tatínkem jedno kolečko, tak dostane bonbon. Prostě potřebuje motivaci,“ směje se čtyřicetiletá Soňa z nedalekých Slovan.

Někteří z bruslících jsou zde už poněkolikáté. „My jsme tu byly už dvakrát, naposledy před Silvestrem, to tu byla spousta lidí. Občas taky chodíme na Košutku, ale tady je to určitě lepší. Holky si dají horkou čokoládu nebo se jen tak ohřejeme ve stanu s občerstvením,“ říká padesátiletá Jana z Plzně, která si přišla zabruslit se svými potomky.

Zimní kluziště ve Škoda sport parku v Plzni na Slovanech bude otevřené minimálně do konce února a pokud budou podmínky příznivé, tak i déle.

„Snad to počasí dovolí. Už jenom proto, že na 8. března plánujeme MDŽ na bruslích. Ženy potěší růžičky, podávat se bude prosecco nebo růžový gin s tonikem. Ale nejbližší akce nás čeká už 21. ledna, kdy plánujeme od 13 hodin karneval pro děti na ledě. Velký turnaj městských obvodů v rybníkovém hokeji tu bude 8. února a hned následující den nás od 20 hodin čeká večerní diskotéka. Zajímavou valentýnskou akci 14. února pak chystáme pro lidi, kteří se budou chtít oddat na 24 hodin. Chybět nebude ani slavobrána, takže to bude takové druhé Las Vegas,“ usmívá se Petra Valová.

Celou plochu kluziště o velikosti 30x20 metrů je možné si také zarezervovat. Pro rezervaci a platbu lze využít rezervační systém na isportsystem.cz, případně se domluvit osobně v pokladně kluziště. K pronájmu je možné využít jen stanovenou dobu, která je vyhrazena pro komerční účely, ta je každý den od pondělí do neděle mezi 8. a 9. hodinou a také mezi 19. a 21. hodinou. V pracovní dny je možná rezervace také v čase 11:45 až 12:45. Rezervace celého kluziště stojí tisíc korun za hodinu.