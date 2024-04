Ústavu umění a designu byl založen v roce 2004 díky odvážné vizi ilustrátora, grafika a akademického malíře Josefa Mištery. V následujících letech se pak dynamicky rozvíjel, rostl a rozšiřoval portfolio vyučovaných oborů na bakalářském i magisterském stupni. „K dlouho očekávané transformaci Ústavu umění a designu na plnohodnotnou fakultu došlo 1. září 2013. V březnu následujícího roku fakulta přijala svůj jedinečný název Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara jako poctu česko-americkému designérovi a plzeňskému rodákovi,“ říká současný děkan Sutnarky Vojtěch Aubrecht.

Původní vizuál FDULS na ZČU v Plzni.Zdroj: se svolením ZČU

Galerie Ladislava Sutnara představila letos v dubnu při příležitosti oslav 20. jubilea fakulty výstavu s názvem Josef Mištera Still Going…, která se zaměřuje na tvůrčí rozmach prvního děkana v kontextu pandemie a s ní spojené izolace. Josef Mištera ve svém díle tematizuje české dějiny, obecné theatrum mundi s jeho lidskými absurditami, útrapami a nadějemi, ale jde i o pohled do vlastního zrcadla. Výstava bude k vidění do 4. května a návštěvníci mohou dorazit i na komentované prohlídky.

Oslavy kulatého fakultního výročí pak vyvrcholí Společenským večerem pro současné studující, absolventy, pedagogy, zaměstnance i významné partnery, který se koná v úterý 23. dubna přímo na Sutnarce. Jeho součástí bude módní přehlídka k výročí ateliéru Fashion design, který letos slaví 15 let své existence, originální výtvarná performance ateliéru Grafika a také taneční představení Square3, zaměřené na tanec na hraně světla a tmy.

Důvodů k oslavám je na Sutnarce ale mnohem více. Letní umělecká škola ArtCamp, která široké veřejnosti každoročně nabízí více než 40 kurzů, se letos bude konat už poosmnácté. „Nabídka kurzů se každý rok mění a pravidelně ji doplňují zajímavé novinky pod vedením zahraničních lektorů. Ti letos přijedou mimo jiné z Japonska, Belgie a Izraele,“ doplňuje děkan. Milovníci umění se mohou těšit na kurzy videotvorby, virtuální reality, designu nábytku, umělé inteligence, fotografie, typografie, modelování sochařských portrétů, sítotisku nebo designérské práce. Přihlášky je možné podávat do 31. května.