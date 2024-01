Petr Pavel při návštěvě Šumavy slíbil, že s ministrem životního prostředí probere Modrý sloup i problémy obcí s ministerstvem.

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci k vlkům v Lánech a k problematice hraničního přechodu Modrý sloup. | Video: Deník/Milan Kilián

Hraniční přechod Modrý sloup, po jehož otevření roky marně volají turisté, byl jedním z témat, která probíral prezident republiky Petr Pavel při středeční návštěvě Šumavy s představiteli tamních obcí i vedením národního parku. Přislíbil, že tuto ožehavou otázku probere s ministrem životního prostředí, stejně tak jako to, že s ním projedná chování představitelů tohoto resortu vůči obcím v národním parku, na něž si starostové hodně stěžují. Prezident ale neřešil jen vážná témata, nabídla se mu i krásná podívaná, když ve vlčím výběhu před ním doslova zapózovalo jedenáct ze třinácti tamních šelem. Nadchli ho tak, že připustil, že by mohla být otevřena otázka, zda nemít vlky i v Lánech.

Prezident dorazil do návštěvnického centra na Srní s mírným zpožděním, neboť koloně přes cestu padl strom, a bez první dámy, která se omluvila pro jiný program. Hned po přivítání s vedením parku a starosty se převlékl a navzdory nepříznivému počasí vyrazil na plánovanou procházku k vlčímu výběhu. Nebyla však zrovna zrovna procházkou, prezident s hejtmanem Rudolfem Špotákem a ředitelem NP Šumava Pavlem Hubeným nasadili do kopce velmi ostré tempo, a dali tak zabrat ochrance i novinářům.

Vlci přichystali hlavě státu a jeho doprovodu úžasné představení. Ukázalo se jich hned jedenáct ze třináctičlenné smečky. Vlci se doslova předváděli, pošťuchovali mezi sebou, pózovali. Prezidenta zajímalo mimo jiné, zda vlky krmí živou zvěří. Ředitel mu odpověděl, že pouze zvěří, která byla sražená nebo špatně střelená, a podobně, a to s ohledem na turisty. Připomněl přitom případ z minulosti, kdy jeden z jelenů zranil turistu a park chtěl zvíře zastřelit. Informaci tehdy zveřejnil Deník, což vyvolalo velké protesty veřejnosti. Zvíře nakonec skončilo u Pavlova předchůdce Miloše Zemana v oboře v Lánech.

A právě na oboru v Lánech přišla řeč i teď na Šumavě. Prezident Pavel se při pohledu na vlky zmínil, že by se mu líbili i v prezidentské oboře, a řeč na to přišla i na tiskové konferenci po skončení šumavského pobytu. „Zatím je to nadsázka, samozřejmě, ale vlk je přirozený regulátor v přírodě a my víme, jak velké škody nejen na lesních porostech, ale i na zemědělské produkci páchá přemnožená zvěř, především zvěř vysoká a černá. Nemá přirozeného nepřítele kromě člověka, a tak její počty samozřejmě rostou,“ konstatoval Pavel s tím, že přirozeným řešením by bylo vrátit do přírody regulátory, jako jsou dravci. „Ale je to samozřejmě věc k debatě, nejen v lánské oboře, ale i jiných místech,“ dodal prezident.

Po návratu z vlčího výběhu se prezident Pavel setkal za zavřenými dveřmi s vedením národního parku a představiteli šumavských obcí – Srní, Modravy, Kašperských Hor, Horské Kvildy a Strážného, jehož starostka Jiřina Králíková je zároveň předsedkyní Svazu šumavských obcí. „Zástupci starostů hovořili s panem prezidentem o rozpočtovém určení daní, paní starostka ze Strážného zdůrazňovala, že by obce měly mít v radě národního parku větší kompetence a že my bychom měli mít více uklizený les,“ usmál se po jednání ředitel NP Šumava Hubený.

Dodal, že velkým tématem byl Modrý sloup. „Ten pálí nás všechny a hledáme řešení, jak budeme pokračovat. Já doufám, že k otevření přispěje i pan prezident,“ řekl Deníku Hubený. Prezident Pavel na tiskové konferenci potvrdil, že jde o téma, které ho zajímá a v němž se chce angažovat. „Je to téma, o kterém se budu bavit jak s ministrem životního prostředí, tak dalšími, protože by to pomohlo nejen dotčeným obcím, ale i rozvoji kultivovaného turistického ruchu na Šumavě, protože tady máme necelých 30 km bez jediného přechodu, a to 30 let po otevření hranic není naší dobrou vizitkou,“ uvedla hlava státu.

Starostové obcí věří, že probere s ministrem i další téma, které je pálí. „Já už toho hodně pamatuji, dělám to už čtvrté volební období. Politici vždy přijeli a zase odjeli. Dnes se s prezidentem řešil vztah obce – národní park, protože tady jednostranně převládá arogance moci ministerstva. Protože i když se s parkem domluvíme, tak to ministerstvo shodí ze stolu. Bylo to proto hlavní téma našeho dnešního jednání,“ řekl Deníku starosta Srní Václav Veselý s tím, že prezident přislíbil, že při setkání s ministrem životního prostředí otevře i tento problém.