Osm motorových vozů v barvách Plzeňského kraje začne od letošního prosince jezdit na linkách mezi Horažďovice předměstí – Sušice – Klatovy a Klatovy – Domažlice. Cestujícím změna přinese větší komfort jízdy, kratší dojezdové časy a lepší návaznost na ostatní spoje.

Na šumavských lokálkách začnou od prosince jezdit repasované motorové soupravy Stadler RS1 | Foto: Deník/Pavel Bouda

Vozidla prošla kompletní repasí, když dříve jezdila na lokálních tratích kolem Bodamského jezera v Německu, Švýcarsku a Rakousku. „Nasadíme celkem šest turnusových souprav a další dvě budou sloužit jako záložní. Zkušební provoz ukázal, že vozy Stadler RS1 jsou ideální do podmínek s náročnějším stoupání trati. Každé vozidlo má totiž dva motory, takže dynamika vozidla je výborná a jízda pohodlná. Souprava je i dobře odpružená, protože podvozek je uložen na vzduchových měchách a to znamená, že jízda je klidnější i na nerovné trati,“ vysvětluje František Adolf, zástupce provozovatele GW Train Regio.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Všechny vozy prošly důkladnou rekonstrukcí a velkých úprav se dočkal i jejich interiér. Kapacita každého vozu je 69 míst, každý je klimatizovaný a součástí výbavy je wifi, elektrické zásuvky či USB konektory. „Já jezdím s motoráky už přes třicet let a pokud to mám srovnat se staršími verzemi, tak tento vůz má příjemné a jednoduché ovládání a je z něj i dobrý výhled. Myslím, že rozdíl v komfortu jízdy poznají i cestující,“ říká strojvedoucí soupravy Martin Lembacher.

Kromě pohodlnější jízdy ušetří cestujícím tyto vozy i čas díky lepší akceleraci.

„V novém grafikonu to znamená lepší návaznost spojů a zkrátí se tak doba jízdy. Pro nás jako Plzeňský kraj a POVED je to dobré i v tom, že máme nyní už tři dopravce, České dráhy, Arriva vlaky a GW Train Regio, takže můžeme srovnávat kvality jejich služeb. V zajímavých trasách, které vedou za hranice, ale platí tam integrovaný systém dopravy Plzeňského kraje, jsme třeba čtyřikrát levnější než České dráhy. Ze Železné Rudy do Mariánek jedeme za 82 korun, u Českých drah je to přes tři stovky,“ připomíná Petr Náhlík ze společnosti POVED, která má na starosti veřejnou dopravu v kraji.

Firma GW Train Regio provozuje dopravu na šumavských lokálkách už od roku 2017, konkrétně na tratích České Budějovice – Černý Kříž, Číčenice – Nové údolí a Strakonice - Volary. Před dvěma lety porazila v otevřené soutěži dosavadního provozovatele dvou zmíněných klatovských linek České dráhy a získala kontrakt na provozování dopravy na těchto tratích na deset let.