Možnost dostat se do podmanivých míst jedinečné krajiny a divoké přírody Šumavy, kam se nedá, a v některých případech ani nesmí, zajet autem, se opět otevírá i pro méně pohyblivé starší zájemce.

Program Dostupná Šumava nabízí seniorům šanci se dostat i do méně přístupných míst Šumavy. | Foto: se svolením ČSAD Plzeň

Dostupná Šumava 2023Zdroj: se svolením ČSAD PlzeňA to díky jednomu z nejstarších návštěvnických programů Dostupná Šumava, sérii celodenních autobusových výletů s průvodcem pro seniory a osoby se sníženou mobilitou pořádá Národní park Šumava společně s ČSAD autobusy Plzeň již 25 let.

Jezdit se bude třikrát do týdne, letos se pojede celkem 46 termínů, tedy o deset více než loni. Jednadvacet termínů nabídne program během jarní části, dalších pětadvacet termínů pak na podzim. Lidé se na oblíbené zájezdy ale musí registrovat předem u ČSAD Plzeň, které již rezervace začalo přijímat.

„O Dostupnou Šumavu je každý rok obrovský zájem. Pro letošní ročník jsme přichystali několik novinek, jednou z nich je opět rozšířený počet nástupních míst v Plzeňském i Jihočeském kraji. Již probíhá příjem rezervací pro jarní část programu. Jízdenky je nově možné koupit v předprodeji prostřednictvím kamenných kanceláří AMSBus nebo na e-shopu,“ sdělil ředitel divize ČSAD autobusy Plzeň autobusového dopravce Z-Group bus Václav Königsmark.

KVÍZ: Poznáte turisticky oblíbená místa na Šumavě? Zkuste náš kvíz

Autobusové zájezdy do malebných zákoutí přírody Národního parku Šumava budou probíhat mimo hlavní turistickou sezónu. Jarní část začne 16. května a potrvá do 29. června, podzimní část pak znovu od 5. září do 31. října.

Speciálně vypravované autobusy pojedou vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Účastníci celodenních výletů navštíví například informační středisko Rokyta, geologickou expozici a geobod, vrchovištní rašeliniště Tříjezerní slať, rozhlednu na Poledníku, Luzenské údolí a hájenku v Březníku, Kvildu, Bučinu, Národní park Bavorský les, zaniklou vesnici Knížecí pláně, největší rašelinové jezírko Chalupskou slať nebo Jezerní slať.

Dostupná Šumava 2023Zdroj: se svolením ČSAD PlzeňV úterý a ve čtvrtek je možné zahájit zájezd v Plzni, Přešticích, Klatovech, Kolinci či Sušici. Ve středu pak v Nepomuku, Horažďovicích, Strakonicích, Vimperku nebo nově ve Volyni.

Cena zájezdu činí 490 až 580 Kč za osobu v závislosti na nástupním místě. Cena zahrnuje dopravu a odborného průvodce šumavským prostředím. Kapacita je omezena, v autobuse je 33 míst.

Celodenní výlety jsou zajišťovány moderními klimatizovanými autobusy. V případě poptávky ze strany cestujících na přepravu elektrického vozíku, nasadí ČSAD autobusy Plzeň nízkopodlažní autobus s potřebnou kapacitou.