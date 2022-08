Suchá koryta, hráze či povodňové modely. Tak se města chrání před pohromou

Kdyby povodně, které Plzeň zasáhly v roce 2002, znovu přišly, nenapáchaly by takové škody. Město Plzeň totiž učinilo řadu preventivních opatření, která by měla velkou vodu zmírnit. Na protipovodňovou ochranu vynaložily v průběhu minulých let město Plzeň a Povodí Vltavy částku v řádech set milionů korun.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Švihov v roce 2022 a jeho protipovodňová opatření. | Foto: Deník/Daniela Loudová a archiv