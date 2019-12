Zátěžovou zkoušku podstoupila 18. prosince trolejbusová linka číslo 19 z Plzně do Malesic a Křimic. Plzeňské dopravní podniky ji plně obsadily zhruba 70 studenty a testovaly spotřebu energie v zimním období.

Studenti pomáhali 18. prosince testovat trolejbusovou linku číslo 19 v Plzni. | Foto: Plzeňské městské dopravní podniky

„Zjišťovali jsme, jak moc se plné zatížení projeví na spotřebě a úbytku baterie. Při běžné jízdě to nelze udělat, protože linka není tolik vytížena po celou dobu jízdy na baterie do Křimic a zpět,“ vysvětlil vedoucí dopravního oddělení Plzeňských městských dopravních podniků Jiří Kohout. Trolejbusovou linku dopravní podniky testují od začátku prosince a budou pokračovat i od 6. ledna, aby zjistily, zda trolejbusy dojedou bez napojení na troleje dlouhé úseky ve městě. „Data vyhodnotíme do března, kdy by měla linka číslo 19 přestat jezdit. Pokud budou výsledky dobré, linku číslo 11 protáhneme z Ústředního hřbitova až do Křimic a Malesic,“ řekl Jiří Kohout.