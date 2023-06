Letní měsíce jsou pro studenty ideální dobou pro přivýdělek na brigádách. Teď mají poslední šanci, jak nějaká volná místa sehnat. Nabídka brigád v regionu totiž rychle mizí.

Mezi oblíbené letní brigády patří práce v pohostinství - žádaní jsou barmani, číšníci i servírky. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Nejčastějšími nabízenými pracovními pozicemi v Plzni a okolí jsou prodavači, barmani a doplňovači zboží. Finanční odměna za práci se pohybuje mezi 90 až 150 Kč za hodinu.

A kde brigádu sehnat? Studenti by si měli prohlížet nabídky na úřadech práce, webových stránkách města Plzně a dalších pracovních portálech. Je důležité zaslat svůj životopis a vyjádřit zájem o konkrétní pozici. Zaměstnavatelé často vyžadují věk nad 18 let, řidičský průkaz skupiny B1 a bezúhonnost v trestním rejstříku. Znalost anglického jazyka je často požadována tam, kde se brigádníci setkávají s turisty.

Mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková uvedla, že v rámci krátkodobých pracovních nabídek mají zaměstnavatelé zájem o pracovníky ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví, cestovním ruchu, gastronomii nebo třeba v rostlinné a živočišné výrobě. „Nejedná se však jen o brigády, ale třeba práci v rámci dohod o pracovní činnosti či provedení práce nebo sezonní činnosti,“ dodala.

Plzeňský úřad práce v současné chvíli nabízí třeba krátkodobé práce v obchodech, na poštách nebo jako operátoři na linkách. Brigádníky na svých akcích potřebuje často také plzeňský magistrát. Zájemci mohou poslat životopis na odbor Magistrátu města Plzně a zvýšit tak svou šanci.

Student lékařské fakulty Viktor Eberle si našel brigádu za barem a pracuje tu nejen v létě. „Za hodinu dostávám přibližně 130 Kč. Fyzicky to není nic náročného, směny však mnohdy trvají dlouho do noci." tvrdí Viktor. Skloubit práci se studiem není vždy jednoduché. „Není to ideální z hlediska spánku. Občas si musím pomoci kávou," směje se. Brigády spíše než přes portály vždy vyhledával osobně, dal většinou na doporučení od známých.

Šimon Doleček při výběru brigád klade důraz na dobrou spolupráci s lidmi, kariérní růst a osobní obohacení. Většinou vydělává kolem 15 tisíc měsíčně. Úplně jiný přístup zvolil Ondřej Zahradník, který se při studiu na ČVUT stal zároveň programátorem v americkém startupu. „Chtěl jsem zaměstnání, které by bylo v souladu s mým studijním oborem, a které bych mohl vykonávat z domova. Také jsem si přál práci, která by mi umožňovala tvořit a vymýšlet, a nechtěl jsem skončit jako prodavač u kasy," řekl Ondřej. Měsíčně vydělává hrubou sumu 45 000 Kč a pracuje pružně 6 až 10 hodin denně, s výjimkou víkendů. Obvykle dostanu přidělenou práci na celý týden, takže mám volnou ruku ohledně svého času, což mi vyhovuje," dodal Ondřej.