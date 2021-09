Studenti se mohou nechat očkovat přímo v kampusu na Borech

Během prvních tří dnů akademického roku, tedy od pondělí 20. do středy 22. září, se studenti Západočeské univerzity v Plzni mohou nechat bez registrace očkovat i doočkovat proti covidu přímo v univerzitním areálu na Borech. Vakcínu tu bude aplikovat mobilní očkovací tým EUC kliniky Plzeň, a to vždy od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.00 do 15.30 hodin.

Západočeská univerzity v Plzni. | Foto: ZČU

„Studentům, ale i zaměstnancům, kteří se ještě nenechali očkovat, dáváme ve spolupráci s Plzeňským krajem příležitost absolvovat očkování bez registrace a přímo v kampusu. Věřím, že ti, které odrazovala administrativa nebo plánování spojené s očkováním, tuto možnost přivítají,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. „Moc bych si přál, aby tento akademický rok proběhl prezenčně, abychom se mohli setkávat na seminářích, při přednáškách i na nejrůznějších akcích mimo výuku, a věřím, že vysoká míra proočkovanosti je cestou, jak tomu napomoci,“ je přesvědčen rektor ZČU. Největší vzducholoď na světě zavítá i nad Plzeň a Klášterec nad Ohří Přečíst článek › „Jsem velmi ráda, že jsme společně s univerzitou našli cestu, jak těm, kteří dosud nemají ukončené očkování, nabídnout tuto možnost doočkování přímo v prostorách kampusu. V Plzeňském kraji máme proočkovanost obyvatel, kteří se mohou nechat očkovat, zhruba 61 %. Věřím, že následující období bude i díky očkování bez zásadních omezení. Setkávání se s přáteli, studium, cestování, to vše k běžnému životu patří. A věřím, že očkování je jednou z cest, jak se k běžnému životu vrátit,“ říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. Západočeská univerzity v Plzni.Zdroj: ZČUOčkování bude probíhat v budově Fakulty strojní, v místnostech UU109 a 110. Mobilní očkovací tým bude složen z lékaře, zdravotní sestry a administrátora. Zájemci o očkování nebo doočkování si budou moci zvolit ze tří očkovacích látek. K dispozici budou dvoudávková vakcína Comirnaty (Pfizer/Biontech), u níž je revakcinace doporučena po třech týdnech, a Spikevax (Moderna), kde se druhá dávka aplikuje po čtyřech týdnech, a také jednodávková vakcína Janssen (Johnson&Johnson). Lidé si opět mohou splnit přání. Sami rozhodnou, co se postaví ze peníze obvodu Přečíst článek › Zároveň mají studenti i akademici možnost absolvovat očkování bez registrace také v některém z veřejných očkovacích míst v Plzni (EUC klinika na Denisově nábřeží, Zdravotní ústav Plzeň, Privamed, očkovací centrum FN Plzeň v prostorách pivovaru Plzeňský Prazdroj) nebo v dalších místech Plzeňského kraje – v Klatovské nemocnici, Domažlické nemocnici, v Kulturním domě ve Stodě, Sušické nemocnici nebo v Nemocnici sv. Anny v Plané. Výuka, vzdělávací akce a zkoušky bude na ZČU zatím probíhat bez omezení. Ve všech vnitřních prostorách univerzity však mají studenti povinnost povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Výjimku mají pouze přímo při vyučování nebo v době stravování.