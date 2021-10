V předchozím studiu získala Vašíčková ocenění za svou bakalářskou i diplomovou práci. Úspěšně absolvovala odbornou stáž na pozici projektant ve společnosti Doosan Škoda Power a se společností spolupracuje v rámci výzkumných úloh. „V rámci stáže si mohou studenti vyzkoušet technické povolání se zaměřením na to, co studují,“ dodala.

Stipendium primátora města Plzně získala v úterý i šestadvacetiletá Eva Vašíčková, doktorandka na Fakultě strojní ZČU, která se během doktorského studia podílí na výzkumné, vědecké, projektové a publikační činnosti. „Technika mě vždycky bavila, velmi mě proto lákaly hlavně obory, které jsou na ni zaměřené. Ocenění mě velice potěšilo, velmi si vážím toho, že jsou studenti oceňováni za to, co dělají pro město Plzeň a svoji univerzitu,“ řekla Vašíčková, která se účastnila Letní univerzity v Temelíně a Mezinárodní letní jaderné školy na Ukrajině. Tam získala ocenění za svůj příspěvek Příprava algoritmu nestacionárního 1D výpočtu pro vyšetření průběhu teploty izolovaného potrubí plného vody při najíždění a odstavování VT regenerace.

