Jak má chytrý domek vypadat a co by v jednotlivých místnostech mělo být nakreslili podle své fantazie děti v mateřských školách. „Konstrukce dřevěných domků vytvořili během půl roku studenti ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Volyně. Tyto výrobky pak putovaly na naši školu, kde jsme do nich během dalších šesti měsíců nainstalovali chytré prvky,“ dodal Fleisig.

V nejbližší době začnou tyto moderní hračky sloužit ve vybraných mateřských a základních školách. Jedna z nich poputuje do Plzně, druhá do Spáleného Poříčí a třetí k Volyni. „Do projektu se zapojil také podnikatelský sektor, nákup komponent nutných pro stavbu chytrých domků zajistila společnost DFH Haus, čehož si moc vážíme. Už se moc těšíme na ohlasy dětí, to bude největší recenze toho, jak moc se nám projekt vydařil,“ uvedla projektová manažerka úseku SIT Port Správy informačních technologií města Plzně Anna Čudáková.

Představení multifunkčních domků se odehrálo v rámci festivalu Inovujeme Plzeň 2022 , během kterého jsou v areálu SIT Port lidem představeny technologické vychytávky budoucnosti.