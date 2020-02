Studenti navrhli nové tramvaje

Jako přátelský robot i jako umělecké dílo. Tak by mohly vypadat tramvaje bez řidičů, které za několik let budou jezdit plzeňskými ulicemi. Ukazují to se návrhy autonomních tramvají, které vytvořili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara společně s kolegy z fakult strojní, zdravotnických studií a ekonomické.

Studentský návrh tramvaje. | Foto: ZČU