Třem týmům nabídly témata tři různé společnosti, a to Škoda Transportation, Engel strojírenská a firma Konstruktionsbüro Dostal. Společnost Škoda Transportation studentům nabídla futuristické téma Duální autonomní tramvaj. Úkolem bylo navrhnout tramvaj sloužící nejen k dopravě osob, ale také k rozvozu objednaných zásilek, které si lidé budou vyzvedávat na tramvajových zastávkách.

Na úterním workshopu své zpracování prezentoval vítězný tým, jehož manažerem byl Jan Mikeska (FST) a jeho zástupcem Anton Smirnov (FDULS). Studenti představili tramvaj, která má přes den sloužit k dopravě osob a během nočního provozu ji z velké části zaplní boxy se zásilkami. Ty pak v zastávce vyvezou z tramvaje manipulační mobilní roboti. Porota během soutěžních prezentací ocenila technické řešení projektu a jeho propracovanost, míru zapojení designérů, významný přínos zdravotníků, týmovou spolupráci, ale také kritický pohled marketérů na ekonomické stránky projektu.

„Duální autonomní tramvaj umí společně s cestujícími převážet také zásilky. Vymysleli jsme, že ve dne by tramvaj fungovala klasicky, tedy přepravovala cestující, a v noci, kdy jezdí méně lidí, by převážela jak pasažéry, tak i zásilky. Kladli jsme přitom důraz na životní prostředí a na bezpečnost cestujících,“ vysvětlil student prvního navazujícího ročníku na Fakultě strojní ZČU v Plzni Jan Mikeska s tím, že s kolegy se zaměřili konkrétně na město Plzeň.

Reálně by v Plzni podle něj mohla jezdit v horizontu deseti až patnácti let. „Jakožto student Fakulty strojní jsem kolegům studentům pomáhal s tvořením výkresů a konceptů, jak to má v tramvaji vypadat. Celkově nás bylo v týmu 11, včetně tří studentů z FZS, kteří byli velmi důležití kvůli ergonomii a bezpečnosti. Součástí tramvaje musí být totiž i defibrilátory, balíčky s první pomocí a tak dále. Bylo zajímavé a velmi obohacující sledovat naši spolupráci. Osobně se mi třeba líbil určitý typ sedaček, které jsem do tramvaje chtěl zakomponovat, a pak přišli studenti z FZS, teď už kamarádi, a vysvětlili mi, proč to z hlediska bezpečnosti není vůbec možné,“ dodal Mikeska.

Autonomní tramvaj bez řidiče studenti v úterý představili v anglickém jazyce. „V projektu jsme i přímo vytipovali zastávky v Plzni, kde by tento model mohl fungovat. Zaměřili jsme se hlavně na ty, kde se kříží linky. Tramvaj se bude pohybovat na zdokonaleném systému, který už dnes úspěšně funguje v několika evropských městech, například v Miláně. Tudíž nevidím důvod, proč by nemohla jezdit i v Plzni. Musí se však zavést bezpečnostní opatření a nové systémy v plzeňské dopravě a na to jsme jako studenti krátcí. Za pár let se možná zakáže vjezd dodávek a velkých aut do center. Koleje a tramvaje v Plzni jsou a budou, je to navíc ekologická varianta,“ uzavřel Mikeska.

