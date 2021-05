Co vzala a co naopak dala studentům výuka na dálku v době pandemie koronaviru? Odpověď na tuto otázku se snaží najít dokumentární film s příznačným názvem Jsme ztraceni?!, kteří natočili studenti a pedagogové plzeňské Střední průmyslové školy (SPŠ) stavební.

„Chceme dosáhnout mnoha věcí. V první řadě bychom rádi získali ocenění Světová škola. Pak je, dle mého názoru, skutečně žádoucí, aby byl vytvořen film se skutečnou výpovědní hodnotou. A v neposlední řadě nás natáčení baví. Každý si vyzkoušel to, co by třeba jednoho dne chtěl dělat,“ vysvětluje učitel Petr Pánek, jeden ze strůjců nápadu na vytvoření dokumentu.

Ve filmu diváci naleznou výpovědi studentů a učitelů, kterak jim distanční výuka dává zabrat. „A zabrat dává všem. Ať už jste student, učitel nebo rodič, víte, co studium za koronaviru obnáší. Dokument se zaobírá otázkou, jestli to ale budou vědět také vaše děti a děti vašich dětí,“ říká studentka druhého ročníku SPŠ stavební Veronika Šlaisová. „Film chce také poukázat na to, že nám všem, bez rozdílu věku, zálib nebo bydliště pandemie něco vzala a něco nám dala. Dala nám prostor a čas pro to, abychom mohli dělat věci, co nás baví nebo které jsme dlouho odkládali. Vzala nám ale kontakt s přáteli a s rodinou,“ uvádí dále.

Studenti Střední průmyslové školy stavební v Plzni natočili během jednoho měsíce dokument o tom, že nejsou ztracenou covidovou generací. Na snímku z natáčení studenti Leonardo Zabala Bishop (vlevo) a Leoš Kožíšek.Zdroj: SPŠ stavební Plzeň

K teoretické výuce se střední školy vrátí v pondělí 24. května. „Jsme za to moc rádi. Distanční výuka je určitě náročnější v tom, že nemáme žádný pořádný kontakt s učitelem. Ve škole se ho kdykoliv i během dne můžeme doptat na vše, co nás zajímá,“ dodává Šlaisová.