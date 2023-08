Nejhorší povodně v novodobé historii Plzně způsobily škody za 562 milionů korun a kompletně zničily 22 domů a objektů. Ve čtvrti Roudná v Plzni, jejíž část se rozprostírá podél řeky Mže, se situace vyhrotila v noci z pondělí 12. na úterý 13. srpna. Tehdy začala voda ze vzedmuté hladiny řeky zaplavovat i domy.

Obrazové ohlédnutí za povodněmi 2002 na Plzeňsku a srovnání s dnešní stavem řek, které v suchém létě mají žalostně málo vody. | Video: Antonín Hříbal

Co je stoletá voda

Stoletá voda neznamená, že by přicházela po sto letech nebo byla největší za sto let. Termín se používá, když průtok vody v řece překročí hranici, o níž předpokládáme, že se za 1000 let vyskytne jen přibližně desetkrát. Jako více než stoletá voda byly označeny v roce 2002 průtoky Úhlavy v Klatovech a Úslavy v Plzni-Koterově. Průtok Berounky v místech, kde opouští Plzeňský kraj, označili vodohospodáři jako více než 250letou vodu.

„13. srpna v 6 hodin ráno nás vzbudily tlampače, že se máme evakuovat. Vykoukli jsme se z okna ven a na silnici uviděli vodu, po které už plavaly popelnice a odpadky. Když jsme vyšli s manželem a dětmi ven, brodili jsme se po kolena ve vodě. Bylo nám jasné, že už máme zatopený celý sklep. Ven jsme se dostali ještě klasicky dveřmi, ale třeba pro sousedy, kteří odejít nechtěli, museli přijet záchranáři v nafukovacím člunu,“ vzpomínala loni při dvacátém výročí od povodní Dagmar Bártová, která se do Malické 15 na Roudné nastěhovala i s rodinou začátkem července 2002. O měsíc později už byt opouštěla.

Voda přinesla strach, ale také radost. Během povodní se paní Evě narodila vnučka

„Došla jsem s celou rodinou až nahoru ke krčmě Hacašprnda, odkud jsem se slzami v očích celou situaci pozorovala. To byl velmi silný moment, dlouho jsem tam stát nevydržela, bylo mi hrozně smutno. Nedlouho poté jsme se dozvěděli, že na Roudné dokonce spadly tři domy. V tu chvíli vám dojde, že i vy můžete přijít lusknutím prstu o všechno. Mže byla tenkrát vylitá až na čtyřproudovou magistrálu. Člověk na to jen nevěřícně koukal. Hodně to odnesla hospoda U Svatého Rocha, která je přímo u řeky," vyprávěla dále Bártová a dodala: „Pamatuji si, že všude kolem nás chodili statici a neustále kontrolovali domy. Říkali nám, že je všechno kontaminované, ať se ničeho nedotýkáme a ať hlavně nechodíme do svých domovů. To byl hrozný pocit.“

Byt v Malické opouštěla 13. srpna ráno s prázdnýma rukama. S celou rodinou odjela na několik dní bydlet ke kamarádce na Slovany. V době, kdy Plzeň zasáhly povodně, pracovala jako asistentka v přízemních kancelářích svého domu, tudíž nějaký čas ani nemohla chodit do práce. „Z celé situace jsme byli tenkrát tak v šoku, že jsme odešli a nic si neodnesli. Když jsme se po pár dnech vrátili zpátky, museli jsme se při příjezdu legitimovat policistům takovými zelenými lístky – které jsme dostali při odchodu – aby věděli, že tam opravdu bydlíme. Po povodních to na Roudné vypadalo jako po válce. Celá čtvrť jakoby ztichla, všechno bylo špinavé, od bláta a celkově hodně smutné. Do domů pouštěli zpočátku jen dospělé. Tím, že jsme bydleli ve druhém patře, tak to náš byt naštěstí nijak nepostihlo, jen sklep, kde jsme měli například vinylové desky. Tragická byla samozřejmě situace u lidí, kteří žili v přízemních bytech,“ uvedla dále obyvatelka Roudné a vzpomínala i na to, jak velká vlna solidarity se mezi místními po povodních zvedla.

„Když jsme se vrátili domů, museli jsme začít vyhazovat všechno ze sklepa. Neustále nám každý opakoval, že je voda znečištěná a že musíme všechno vyhodit. V budově základní školy v Malické jsme vyfasovali rukavice, savo a další uklízecí prostředky a pustili se do práce. Pamatuji si na obrovskou solidaritu mezi místními. Všichni jsme si navzájem pomáhali. Zapojilo se i hodně dobrovolníků, kteří pomáhali s vyklízením domů. Ještě několik let po povodních, když byly velké deště, jsme s rodinou často koukali z okna a měli strach, jestli voda nestoupá. Člověk byl nervózní jen z toho, když se ucpal kanál. V Bělohorské ulici je dodnes cedule upomínající na tuto děsivou událost. Dnes je z Roudné krásná čtvrť. Samozřejmě hodně pomohly i dotace, díky kterým si lidé mohli opravit domy," uzavřela.

Povodně 2002 v kraji

V roce 2002 postihla Plzeňský kraj nejhorší povodeň za posledních více než sto let. Před rozběsněným živlem byly evakuovány čtyři tisíce lidí. Katastrofa způsobila škody za více než čtyři miliardy korun, o život ještě před příchodem hlavní povodňové vlny přišla na Berounce mladá raftařka. Postiženo bylo 128 obcí, šest desítek domů bylo neopravitelně poškozeno či se přímo zřítily. Nejvíce byly postiženy okresy Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany.

Nejpostiženější obcí se stal Švihov na Klatovsku. Záplavy tu napáchaly škody minimálně za 40 milionů korun. Voda se tu dostala do 65 obytných částí domů, 14 z nich skončilo v demolici a další dvě desítky měly problém se statikou.

V Plzeňském kraji povodně nejvíce zasáhly a poškodily silnice 2. a 3. třídy. Škody na nich dosáhly více než půl miliardy korun. Velká voda poničila řadu mostů, podemlela silnice, utrhala krajnice. Největší škody na komunikacích byly v okrese Plzeň-jih (zhruba za 250 mil. Kč). Škody Českých drah se v kraji vyšplhaly na cca 360 mil. Kč. Jeden z největších propadů v délce 30 metrů a hloubce deseti metrů vytvořila přívalová vlna například na trati Plzeň – Domažlice v Hradci u Stoda.