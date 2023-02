Úkolem skupiny, která řeší záchranu kulturní památky, bude nyní svoje poznatky promítnout do zadání projektu. Hned první věcí, která rozproudila diskuzi, bylo vnější prostranství před budovou. Jeho nynější uspořádání, včetně samotného pohledu na stavbu zvenčí, totiž nepůsobí příliš vábně. “V projektu by se mělo uvažovat mimo jiné i o změně prostoru před kulturním domem. Takhle, jak je to teď, by to určitě vypadat nemělo,” připomněl technický náměstek primátora města Plzně Pavel Bosák.

První fází záchrany Pekla by ale měla být sanace velkého sálu, který v době své největší slávy pojmul až 800 diváků. Nyní se v něm propadá strop, který drží dvě řady železných vzpěr. “Stabilita krovové konstrukce je z důvodu dlouhodobého zatékání v havarijním stavu a kdyby tu nebyly ty sloupy, tak bezprostředně hrozí zřícení stropu,” varuje Karel Zoch, vedoucí odboru památkové péče.

Plzeň chce zachránit Peklo, DEPO2015 bude realizovat po částech

Sál by měl být po rekonstrukci multifukční, aby ulevil dnes přetížené Měšťanské besed. Prioritně by zde našla zázemí Plzeňská filharmonie, která se nyní musí na každý svůj koncert do Měšťanské besedy stěhovat. Také bývalé prostory pro občerstvení návštěvníků by měly doznat větších změn, tak aby bylo možné obsloužit maximální počet lidí v co nejkratším čase. Zajímavé pohledy pak nabídly další prostory celého objektu, do kterých se běžný návštěvník nikdy neměl možnost podívat. Od podkroví, přes technické místnosti s klenutými stropy, až po sklepní prostory s ukrytou dobovou cihlovou klenbou. V základech budovy pak jsou patrné kamenné bloky, pocházející z původního středověkého opevnění města.

„Aktuálně město pracuje na studii, na jejímž základě by měl být v roce 2024 zadán projekt,“ říká plzeňská radní pro kulturu Eliška Bartáková. Až poté bude město hledat firmu, která by kulturní dům opravila. „Rádi bychom, aby práce začaly do konce volebního období,“ dodala radní.

Peklo patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Počátek stavby se datuje do roku 1894. Velký sál v neorenesančním slohu se přistavěl v letech 1905 až 1907. V místě terénního zlomu komplex obsahuje dvě podzemní podlaží – budova s restaurací a klubová část vznikla v roce 1938, hlavní schodišťová hala, schodiště pro velký sál a sociální zařízení byla postavena v roce 1957. Poslední etapou byla přístavba zázemí za Velkým sálem z roku 1967. V roce 2018 byl kulturní dům uzavřen kvůli špatnému stavu stropu ve velkém sále a v nevyhovujícím technickém stavu jsou i ostatní prostory. V objektu kulturního domu Peklo je nyní pro veřejnost otevřeno pouze Muzeum Patton Memorial Pilsen.

Peklo má naději. Jeho využití bude řešit speciální skupina odborníků