Aby město mohlo vyhovět výsledkům nejnovější ankety, znamenalo by to podle primátora rekonstrukci náměstí. Otázka totiž zněla, zda si občané přejí umístění stromů na centrální plochu natrvalo. „Trvalé řešení by rekonstrukci vyžadovalo. Proto nyní anketu bereme jako podnět k otevření tohoto tématu a k diskuzi, zda ano či ne. Chceme se bavit o tom, zda na gotické náměstí stromy patří. Já jsem jednoznačně pro,“ dodal primátor. Ten je přesvědčen, že tématem se bude muset zabývat i budoucí Rada města Plzně, jež vzejde z podzimních komunálních voleb.

„Anketa probíhala 20 dní, a to nejen při kontaktní kampani s občany, ale i na internetu. Zapojilo se 11 807 hlasujících, z toho 11 484 hlasovalo pro, tedy zhruba 97 procent. Necelá tři procenta lidí se vyjádřila proti,“ upřesnila Kristýna Nachtmann Švédová, jež výsledky ankety za nadaci předala. Upozornila na to, že nadace již v minulosti umístila stromy například do ulice Bedřicha Smetany. „Občanům se to líbilo, proto jsme si dovolili na pár dnů stromy dát i na náměstí a spustili jsme anketu,“ doplnila. Stromy v květináčích se nyní po skončení ankety z náměstí odvezou zpět do ulice Bedřicha Smetany, některé poputují k partnerům nadačního fondu. Na náměstí zbyde pět stromů, jež budou umístěny na krajnici silnice před přechod pro chodce a budou tvořit bariéru vozům, aby neparkovaly těsně u přechodu.