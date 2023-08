Dvoudenní hackathon / ideathon v plzeňském Technologickém parku TechTower završil na konci června multižánrový projekt Mohou technologie zachránit svět?Zdroj: se svolením Smart CommunicationStejná motivace provázela také hackathon, jehož se zúčastnilo 37 studentek a studentů z celého Plzeňského kraje. Během 24 hodin mělo devět soutěžních týmů přijít s ideovým i praktickým řešením ve dvou oblastech – dobročinné / osvětové a zaměřené na marketing v cestovním ruchu, obě byly propojené s konkrétními švýcarskými destinacemi nebo společnostmi. Celá akce proběhla v pečlivé režii plzeňské organizace SIT Port.

Oceněny byly nakonec tři týmy, kdy 1. a 3. místo obsadily kolektivy, jež si nejlépe poradily se zadáním partnerské organizace Switzerland Tourism – návrhem aplikace a webu pro známé a i Čechy velmi oblíbené Rhétské dráhy, jejíž část je zapsána na seznam UNESCO. Druhé místo pak obsadil tým s kampaní zaměřenou na dlouhodobý program dobročinných akcí pro dalšího z partnerů, společnost Nestlé.

„Vysoce si ceníme kreativity a často odborných znalostí a schopností studentek a studentů gymnázií a středních škol z Plzeňského kraje. Výsledky byly na profesionální úrovni a o konečném pořadí rozhodovaly jednotky bodů a třeba i schopnost návrhy obhájit před odbornou porotou. Celý průběh a pozitivní ohlas u samotných účastníků i jejich pedagogů nás přiměl k přemýšlení o pokračování spolupráce v rámci hackathonu / ideathonu i v příštím roce,“ shrnuje akci Soňa Kritzlerová z velvyslanectví Švýcarské konfederace v České republice, které bylo spolupořadatelem. Vítězové získali vedle hodnotných cen i cenné zkušenosti z týmové práce a setkání s profesionály, a to na mezinárodní úrovni.

Dvoudenní hackathon, který byl spojený s přenocováním a doprovodným programem, rozvinul hned několik témat putovního výstavního projektu Mohou technologie zachránit svět?. Ten byl do konce června k vidění v prostorách TechTower v plzeňské Koterovské ulici. Nabídl dvě desítky úspěšných realizací a nápadů ze Švýcarska, jež pronikají do celého světa a které vycházejí z osvědčeného propojení vědy a výzkumu s výrobou. Návštěvníci se mohli inspirovat skvělými, a hlavně funkčními a prospěšnými nápady z oblastí jako špičkové strojírenství a elektrotechnika, progresivní IT, využití obnovitelných zdrojů energie, ale rovněž doprava, zemědělství nebo stavebnictví.