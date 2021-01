Prochladlá bezdomovkyně ležela v blátě u svého stanu.

Strážníci zachránili promrzlou a polonahou bezdomovkyni s pohmožděninami na těle | Foto: MP Plzeň

Promrzlou, polonahou a s pohmožděninami na nohou a trupu. Tak v pondělí ráno během kontroly místa v Luční ulici, kde pobývají osoby bez domova, objevili lochotínští strážníci dvaašedesátiletou ženu. "Ležela v blátě vedle svého stanu. Hlídka ji okamžitě uložila do stabilizované polohy a zabalila do přikrývek, které tam měla. Strážníkům žena nebyla schopna nic moc říct, přesto z její gestikulace alespoň vyrozuměli, že neví, odkud a jak se tam vůbec vzala," uvedla mluvčí městské policie Jana Pužmanová. S ohledem na zdravotní stav bezdomovkyně a panující mrazivé teploty přivolali strážníci na místo záchranáře, kteří si ji převzali do své péče a odvezli k dalšímu ošetření do nemocničního zařízení.