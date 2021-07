Po bobrovi a užovce odchytávali strážníci další neobvyklá zvířata. Také zastavili podezřelého mladíka v Mercedesu.

Strážníci odchytli želvu i andulku a řešili řidiče pod vlivem drog | Foto: MP Plzeň

„V pátek večer se ozvala 40letá žena, kterou na zahradě překvapila želva. Hlídka zjistila, že jde o želvu nádhernou, kterou následně odchytila a převezla ji ke zvířecím záchranářům do Zábělské ulice. Do stejného zařízení umístila i andulku vlnkovanou. Malý opeřenec uprchl majiteli a zalétl k řece Mži, kde spadl do řeky. Z vody jej vylovila 38letá návštěvnice restaurace,“ uvedla mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.