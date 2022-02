Šlo o více než 600 odchytů. Nejvíce bylo koček, těch strážníci zajistili 310. Druhou nejpočetnější skupinou byli psi, z 265 jich bylo 207 umístěno do Útulku pro zvířata v nouzi. „Odchyt zvířat je u Městské policie Plzeň velmi žádanou službou, kromě území města ji strážníci vykonávají také v šesti obcích v okolí Plzně. Jedná se o Třemošnou, Starý Plzenec, Chotíkov, Zruč-Senec, Tlučnou a Štěnovice. Zájem o tuto službu jen potvrzuje, že plzeňští strážníci svou práci odvádějí velmi dobře,“ uvedl plzeňský radní Martin Zrzavecký.

Neobvyklý byl loni odchyt zaběhnutého vietnamského prasete na Doubravce nebo bobra v centru města. „Ten se vydal na noční dobrodružný výlet po chodníku Americkou ulicí. Zhruba 35 kilogramů vážícího vodního hlodavce odchytili strážníci rukama a poté ho vypustili u řeky do volné přírody,“ řekla mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová.

Strážníci ze skupiny pro odchyt zvířat, která v rámci městské policie funguje od roku 2005, provádí během výkonu služby také sběr živočišného kadáveru, tedy těl uhynulých zvířat. V roce 2021 sesbírali 392 kusů o celkové váze 1094,65 kilogramu.

Celá rada odvolána: Novým hejtmanem Plzeňského kraje je Pirát Rudolf Špoták

Zajištění psi i kočky jsou umístěni do Útulku pro zvířata v nouzi, exotická zvířata převážejí strážníci do zoologické zahrady do expozice Akva Tera. Spolupracují také se Záchrannou stanicí živočichů DESOP v Plzni, při odchytech koček pak s dalšími neziskovými organizacemi v Plzni, jako Svoboda zvířat, Naděje pro kočky nebo Spolek na ochranu zvířat.

Při odchytu psů městští policisté ověřují, zda má zvíře čip. Pokud čip naleznou a je v databázi evidence psů, převáží zvíře na místo bydliště, není-li chovatel doma, nechávají upozornění. O zajištění každého zvířete musí strážníci vyhotovit úřední záznam, odchyt oznamují Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně. Informace o odchycených zvířatech jsou zveřejněny na městském webu na adrese https://odchytzvirat.plzen.eu.

Útulek pro zvířata v nouzi funguje v Plzni na Borských polích v Daimlerově ulici. V současné době je útulek pro veřejnost uzavřen, vyzvednutí zvířete majitelem je možné 24 hodin denně, adoptovat si zvíře lze po telefonické domluvě na tel. 724 317 314. Bližší informace jsou na www.utulekplzen.cz.