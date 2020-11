Na plzeňském krajském úřadu podepsali ve středu večer zástupci budoucích koaličních stran koaliční smlouvu.

Koaliční partneři. | Foto: Deník

„Podrobnosti k programovému prohlášení sdělíme při čtvrtečním ustavujícím zastupitelstvu,“ řekl Deníku krajský předseda ODS Martin Baxa. Zastupitelstvo se koná ve čtvrtek dopoledne od deseti hodin. Zastupitelé by měli zvolit hejtmanku, na kterou je nominovaná poslankyně Ilona Mauritzová (ODS), a také Radu Plzeňského kraje. Do té by mělo zasednout pět zástupců ODS a TOP 09, dva zástupci STAN a dva Pirátů. Do vedení kraje se zároveň vrací bývalý hejtman Josef Bernard (STAN), který bude zastávat funkci prvního náměstka hejtmana.