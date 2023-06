Ženy, které plánovaly rodit o prázdninách ve Stodské nemocnici, mají smůlu. Z personálních důvodů totiž toto zdravotnické zařízení od 1. července do 31. srpna uzavře porodnici. S omezeními musejí v těchto dnech počítat i pacienti v Domažlické nemocnici. Tam se to týká hned několika oddělení včetně porodnice. Ta už byla uzavřena, ovšem na kratší dobu.

Stodská porodnice, ilustrační foto | Foto: Foto: NPK

Zatímco porodnice se ve Stodské nemocnici po celé léto uzavře, gynekologická péče tam bude zajištěna i nadále. „Důvodem omezení je, že během prázdnin nejsme schopni kontinuálně zajistit za adekvátních ekonomických podmínek nepřetržité služby dětských lékařů,“ uvedl mluvčí nemocnice Jiří Kokoška s tím, že ale pediatři musí být přítomni u každého porodu a pečují o novorozence.

„Těhotným ženám, které ve Stodě v tomto období plánovaly rodit, se omlouváme za komplikace,“ dodal mluvčí. Po dobu omezení mohou nastávající matky podle něj využít služeb porodnic v Plzni, Domažlicích nebo Klatovech, které již byly o omezení informovány a které mají i vzhledem k poklesu porodů napříč celou zemí dostatečné kapacity.

Poslední rodičky před omezením přijme Stodská porodnice v pátek 30. června v 18 hodin. Péči o tyto ženy a novorozence zajistí nemocnice podle Kokošky v plném rozsahu až do jejich propuštění. Omezení nebude mít žádný vliv na provoz gynekologické části oddělení. V provozu zůstanou všechny gynekologické ambulance včetně těhotenské poradny a bude plně zajištěna i gynekologická lůžková péče a operativa.

„Dočasné omezení využije nemocnice i k malování a menším stavebním úpravám,“ uzavřel Kokoška.

Omezení v Domažlicích

V souvislosti s nutným technickým přizpůsobením pracovišť provozu, které vyžaduje i stavební práce a následné malování, musejí s komplikacemi počítat i pacienti Domažlické nemocnice. Od pondělí 26. června je tam uzavřena porodnice, stejně jako dětské oddělení (lůžková část dětského oddělení a lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost), v pátek 30. června odpoledne se pak uzavře gynekologické oddělení. Co se týče ambulantního provozu gynekologicko-porodnického oddělení, tak dle Kokošky poběží do 30. 6. do 15.30 hodin standardní provoz včetně gynekologické pohotovosti, od 30. 6. od 15.30 hodin do 8. 7. do 7 hodin bude standardní provoz gynekologické ambulance (7 – 15.30), ale bez odpolední a noční pohotovosti, pak už poběží vše standardně.

„Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení jménem svým i jménem našich klientů a pacientů, pro které budujeme komfortnější prostředí,“ uzavřel Kokoška.