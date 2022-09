Artroskopie je moderní miniinvazivní zákrok, při kterém lékař provádí ošetření kloubu pod kontrolou kamery speciálními operačními nástroji pomocí dvou drobných vstupů a artroskopické sondy. Provádí se na různých kloubech. Nejčastěji ale právě v koleni a rameni. „Pacienti zpravidla trpí bolestmi, otoky, nestabilitou nebo omezeným pohybem kloubu. Příčinou může být úraz, dlouhodobé přetížení nebo degenerativní příčiny, které přicházejí s věkem,“ popisuje Jonáš Kudela, který se artroskopiím věnuje už zhruba 15 let, přičemž významnou část praxe strávil na Ortopedické klinice plzeňské fakultní nemocnice.

Ve Stodě ho doplní ale i další ortopedi se zkušenostmi z klinických pracovišť. V nemocnici budou pracovat s novou technikou, kterou pro tento účel pořídilo chirurgické oddělení letos v létě. „Artroskopické operace plánujeme nabízet už delší dobu. Na jižním Plzeňku ani v nejbližším okolí jako například na Tachovsku či Domažlicku se tyto zákroky nedělají. Lidé tak musí dojíždět jinam a není výjimkou, že na zákrok čekají i několik měsíců,“ říká primář stodské chirurgie David Šmíd s tím, že ve Stodě si nyní mohou čekání na zákrok významně zkrátit.

Stodská nemocnice provádí artroskopie kolen a ramen. Zkušení ortopedi nabízí krátké čekací lhůty.Zdroj: Foto: Nemocnice Stod

„Pokud je již pacient k artroskopickému zákroku indikovaný, může se už nyní u nás registrovat a my jej v co nejkratším termínu zařadíme do operačního programu. Pacienti mne buď mohou kontaktovat mailem nebo přijít do traumatologické poradny, případně do mé primářské poradny,“ doplňuje Šmíd. „Pokud zatím indikováni nejsou, ale mají potíže s klouby a chtějí je řešit, pak pro ně začne fungovat artroskopická poradna od října, a to každé úterý.“